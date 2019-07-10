侯友宜訪北歐 借鏡觀摩安居樂業政策

2019-07-10 17:06 中央社 桃園機場10日電



新北市長侯友宜今天下午搭機出訪北歐，他表示，此行希望能瞭解新北市與當地實施政策上的落差，同時借鏡哪些可以更創新、精進的措施，落實新北市的安居樂業政策。

侯友宜下午5時10分搭機出訪北歐，他在桃園國際機場受訪中表示，這次參訪北歐多國，將考察智能城市、老人長照、兒少福利、性別平等與現代化市場，此行目標相當清楚，希望能藉由參訪，作為新北安居樂業的參考。

他談到，新北市在他上任後推動一些與北歐四國相同的政策，這次也希望瞭解，新北市與當地在實施上的落差，以及還有哪些可以更創新、精進的措施，也希望藉著彼此之間的瞭解，讓新北市更能落實各項安居樂業的政策。