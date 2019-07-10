淡水忠寮李舉人宅古蹟年久失修 中央地方承諾修復

2019-07-10 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



淡水區「忠寮李舉人宅」是在地最大的姓氏宗族李氏家族的古厝群之一，被稱為「李舉人宅」，新北市文化局去年將其登錄為市定古蹟；然而，這座傳統四合院也因為年久失修，木結構有所損壞，立委呂孫綾今與李家後代，邀集文化部文資局及新北市文化局會勘。

新北市文化局表示，會幫助所有權人向文化部提出古蹟修復再利用計畫。文化局指出，現在在調查研究階段，另針對右內護龍有損壞的部分，先做一些保存措施。

文化部文資局表示，文化部對於文化資產的保存，一向非常重視；文資局也當場承諾，只要新北市政府提送相關計畫，就會按照相關規範撥款補助地方政府進行修復。

呂孫綾表示，淡水之所以吸引大量遊客前來觀光和居民在此居住，不僅是因為淡水擁有美麗的環境，豐富的文化歷史更是淡水迷人的地方，所以不僅是單就保存古蹟，未來的再利用規劃中，如何讓大家更了解淡水的歷史，也是文化部、新北市文化局應該加強努力的目標。