台北兒藝節 來玩西班牙疊疊塔大挑戰
第20屆台北兒童藝術節今年以「你好不一樣」作為策展主題，秉持「最具想像力」的原則，規畫各式活動，除了不同類型的表演藝術，也首度推出來自西班牙的互動式展覽「疊疊塔大挑戰」，本月4日起至8月4日，在剝皮寮歷史街區展出，讓大小朋友從疊塔中啟發創造力與培養平衡、力量的身體感。
「疊疊塔大挑戰」是來自西班牙的創意塚藝術團的最新作品，靈感取自已有200多年歷史，更是聯合國文化遺產列名的加泰隆尼亞地區的民俗活動「疊人塔」。
他們以手工製作木頭裝置，設計不同的關卡和機關，希望前來體驗的大小朋友，都能在玩樂的過程中，感受身體的平衡與力量，以及合作、團結的價值。
「疊疊塔大挑戰」總共有16種不同的遊戲裝置，分成4大區域，每個區域都各自代表一個他們希望透過作品傳達的特質，包含力量、勇氣、平衡與睿智。
藝術家Toni Tomàs 說，「我們不會告訴你要怎麼玩，因為沒有正確更沒有錯誤的方式，希望每個參與的人，都能好奇的探索，運用獨一無二的想像力，去挑戰每一個疊疊塔。」
成立於1998年的創意塚藝術團，是從木工坊誕生的藝術團隊，專注於街頭藝術創作，持續在開放空間推出大眾能一起參與的遊戲，喚醒人們心中的創造力和想像力。
台北兒童藝術節免費活動本周末在大安森林公園將有兩場盛大的戶外演出，7月13日於大安森林公園露天音樂台尚有金曲獎歌手舒米恩及阿美族部落族人帶來的音樂演出、7月14日方式馬戲帶來的新馬戲表演。
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