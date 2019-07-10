台北兒藝節 來玩西班牙疊疊塔大挑戰

2019-07-10 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



第20屆台北兒童藝術節今年以「你好不一樣」作為策展主題，秉持「最具想像力」的原則，規畫各式活動，除了不同類型的表演藝術，也首度推出來自西班牙的互動式展覽「疊疊塔大挑戰」，本月4日起至8月4日，在剝皮寮歷史街區展出，讓大小朋友從疊塔中啟發創造力與培養平衡、力量的身體感。

「疊疊塔大挑戰」是來自西班牙的創意塚藝術團的最新作品，靈感取自已有200多年歷史，更是聯合國文化遺產列名的加泰隆尼亞地區的民俗活動「疊人塔」。

他們以手工製作木頭裝置，設計不同的關卡和機關，希望前來體驗的大小朋友，都能在玩樂的過程中，感受身體的平衡與力量，以及合作、團結的價值。

「疊疊塔大挑戰」總共有16種不同的遊戲裝置，分成4大區域，每個區域都各自代表一個他們希望透過作品傳達的特質，包含力量、勇氣、平衡與睿智。

藝術家Toni Tomàs 說，「我們不會告訴你要怎麼玩，因為沒有正確更沒有錯誤的方式，希望每個參與的人，都能好奇的探索，運用獨一無二的想像力，去挑戰每一個疊疊塔。」

成立於1998年的創意塚藝術團，是從木工坊誕生的藝術團隊，專注於街頭藝術創作，持續在開放空間推出大眾能一起參與的遊戲，喚醒人們心中的創造力和想像力。