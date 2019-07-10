新北3副市長拚市政 接力視察建設受里長肯定

2019-07-10 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為深入了解地方需求，新北市長侯友宜自上任以來強調行動治理，「接地氣」與各區公所辦理里長市政座談會，已舉辦40場座談會，並協助308案區里建設完成，目前還有958案持續辦理，而新北市3位副市長陳純敬、吳明機、謝政達也陸續前往各區視察建設辦理進度，吳明機昨前往鶯歌區舉辦里長座談，並視察孫龍步道及二甲外環道改善工程。

為了順利推動市政，市府錢、權下放各區所，持續舉辦里長是整座談會了解地方需求，並追蹤辦理進度，侯友宜在進行第一輪市政座談後，由3位副市長前往各區了解地方建設辦理狀況，督導各局處完成地方建設。

吳明機昨前往鶯歌參與里長座談會，並實地考察串連宏德宮（孫臏廟）與碧龍宮「孫龍步道」的鋪面改善工程，隨後前往二甲外環道堤防急轉彎處進行會勘，針對車道轉彎容易跨越對向車道，造成用路人的危險，吳明機也指示，要求新北市工務局編列預算並進行改善工程，確保市民用路安全。