中角灣全台首座水上國民運動中心 打造國際衝浪勝地

2019-07-10 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



衝浪運動已納入2020東京奧運新增的比賽項目，新北市推廣水域運動，體育處規畫在北海岸的金山中角灣，興建全台首座「水上國民運動中心」，以衝浪為主軸，已於7月開工動土，10月完工，預計今年12月啟用。

新北市體育處表示，金山中角灣是北海岸衝浪勝地，夏天常有衝浪客在海面上乘風逐浪，為了讓民眾可以輕鬆又安全地接觸衝浪運動，今年7月就辦理16梯次、共800位名額免費體驗SUP立槳與衝浪，透過專業教練指導，能快速上手享受水域運動的樂趣。

體育處表示，今年初行政院長蘇貞昌和新北市長侯友宜在場視察，蘇貞昌承諾1600萬經費將由中央全額負擔。體育處表示，結合地方及中央交通部、教育部資源，打造全台首座水上國民運動中心，不僅可以服務更多民眾，也能搭配衝浪訓練基地，培育優秀水域運動選手。

體育處長洪玉玲表示，該水上國民運動中心是一座2層樓半建物，約是民宅大小，已找到民間機構經營，將提供案上衝浪等水域運動教學課程、器材設備租借、安全宣導及更衣淋浴等服務。

體育處表示，新北市已設置16座國民運動中心，現在因應不同運動需求，增加更多元服務選項。這次增設這座全台首座以衝浪運動為主的水上國民運動中心，以不破壞地形地貌的原則。