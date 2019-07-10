身心障礙者家屬 代簽器捐回饋社會、遺愛人間

2019-07-10 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



40歲身心障礙女子，由政府及民間社福資源幫助安置照護機構，日前她吃東西噎到，送到醫院已無呼吸心跳。在醫師評估器官適合移植下，家屬發揮大愛簽署同意器官捐贈，捐出心臟、肝臟、肺臟、血管等器官及組識，至少幫助3名亟需患者與家庭，回饋社會、遺愛人間。

聯新國際醫院與財團法人器官捐贈移植登錄中心，今天舉辦「捨得愛．愛無限」器官捐贈宣導簽署活動，在醫院大廳、掛號批價區及候診區宣傳，讓民眾更瞭解器官捐贈，吸引不少人響應。

聯新國際醫院今年6月有1名器官捐贈女子，捐出心臟、肝臟、肺臟、血管等器官和組織，至少幫助3名患者及家庭。捐贈者平時在照護機構安置，她因為吃東西不慎噎到被緊急送醫，到院前已經沒有呼吸心跳，經急救後仍不治。

聯新國際醫院社工師江婕瑜表示，家屬認為女兒過去曾接受政府，以及民間很多社福資源幫助，發病時起伏情緒和舉動，也都得到左鄰右舍及親友的包容體諒。家屬對「取之於社會，受惠於他人」懷抱感恩的心，希望女兒在生命畫下終點時，也能為社會和民眾盡份心力，透

過器官捐贈來表達感謝。

根據統計資料，目前全國有9700多人等待器捐移植，今年完成捐贈則只有100多人。財團法人器官捐贈移植登錄中心推廣團隊專員張菡瑜表示，填寫器官捐贈同意書，是一種意願的表達，將「器官捐贈意願」登錄在健保IC卡，不代表一定可以，或是一定要做器官捐贈。

實際上，在生命末期進行器官捐贈，仍需要醫師評估器官是否適宜移植，並且再次取得家屬書面同意，才可以完成器官捐贈大愛行為。簽署器官捐贈可以在健保署、各大醫療院所、戶政事務所填寫同意書，或是透過財團法人器官捐贈移植登錄中心網站。