第四屆參與式預算提案 金瓜石居民推廣在地文化

2019-07-10 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市立黃金博物館今在金瓜石信仰中心勸濟堂香客大樓2樓，舉辦「金瓜石社區參與式預算提案說明會」，今年共收到3則提案，以不同的方式推廣在地文化，提案人也到場向鄉親解說計畫內容。

其中提案人張傳益去年透過參與式預算將社區閒置空間，整理成金瓜石文化館，今年度再提出「金瓜石文化館再利用開放參觀計畫」，希望能善用文化館內陳列的礦山文物、歷史建物模型、在地藝術家畫作、書籍等，規劃每周五、六、日開放民眾參觀。

提案人吳麗君則提出「水金九在地文化走讀計畫」，預計邀請在地耆老，安排水金九地區的文化走讀一日小旅行，除了引導遊客探訪在地文化，讓社區耆老多一個發揮專長的機會，也能將在地知識傳遞給下一代。

金瓜石勸濟堂則提出「金瓜石勸濟堂108年關公節活動計畫」，金瓜石關公節是勸濟堂年度盛事，將於7月25日至28日舉辦活動，期不斷創新及發展傳統民間習俗。

黃金博物館表示，2016年起在金瓜石社區推動參與式預算，試辦的第1年社區居民在一知半解中完成；後來在社區的聚會中，居民們主動關心參與式預算的推動，積極討論提案，並且提出創新的想法。