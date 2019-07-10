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打造南新莊後花園 水利局優化新莊高灘地園區

2019-07-10 14:15聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為打造南新莊民眾更優質的休憩及運動環境，新北市高灘地工程管理處於大漢溪左岸河濱公園內，打造多元設施環境，新北市長侯友宜昨至新莊西盛遙控飛機場及三重環保公園視察，指示新北市水利局要持續爭取前瞻計畫經費，辦理河濱公園各項設施優化。

大漢溪左岸新莊側的高灘地園區比右岸板橋側開放較早，除了有4座棒壘球場外，西盛遙控飛機場更是全國著名的遙控模型飛機練習場。

因新莊新月橋的落成，連接板橋與新莊2個行政區，串連大漢溪右岸及新店溪自行車道系統，形成板橋新莊環狀自行車道，而大漢溪左岸自行車道系統則串接新北大都會公園及樹林、鶯歌等觀光景點。

高管處表示，近年來於高灘地園區進行各種多元設施建設，如新莊區高灘地已增設棒球場、停車場、新住民廣場、數位式監視器等設施，目前還有新莊堤外機車練習場、競速溜冰場整建等工程正在進行。

侯友宜昨首先到西盛遙控飛機場視察，隨後騎乘單車上自行車道至三重環保公園勘查，並指示水利局持續爭取前瞻計畫經費，進行各項設施優化，如研議增設共融式遊樂設施、步道及留設可舉大型活動的廣場，打造南新莊地區的後花園。

對此，水利局表示，大漢溪左岸塔寮坑橋至三重環保公園間的自行車道拓寬工程，已納入前瞻計畫爭取補助，而新海橋至塔寮坑溪自行車道拓寬工程部分，目前還在設計階段，預計今年10月完成規劃，後續將持續爭取中央補助。

此外，新莊堤外機車練習場已於今年7月開工，有關競速溜冰場整修工程，目前正辦理發包作業，水利局表示，後續將持續編列經費，建設並優化新北河濱公園，打造友善休憩及運動環境。

新北市長侯友宜昨前往新莊高灘地視察，期盼為南新莊民眾打造舒適休憩的後花園。圖/新...
新北市長侯友宜昨前往新莊高灘地視察，期盼為南新莊民眾打造舒適休憩的後花園。圖/新北市高管處提供
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新北市長侯友宜昨前往新莊視察河濱公園，期盼為南新莊民眾打造舒適休憩的後花園。圖/...
新北市長侯友宜昨前往新莊視察河濱公園，期盼為南新莊民眾打造舒適休憩的後花園。圖/新北市高官處提供
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新北市長侯友宜昨前往新莊高灘地視察，期盼為南新莊民眾打造舒適休憩的後花園。圖/新...
新北市長侯友宜昨前往新莊高灘地視察，期盼為南新莊民眾打造舒適休憩的後花園。圖/新北市高管處提供
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