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花博蔬果派對周六日登場 有免費遊戲、獎品

2019-07-10 13:13聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「蔬果派對夏夏叫」夏季農產品嘉年華活動，現場除展售當季新鮮蔬果、有獎徵答，消費滿100元還可參加免費DIY、九宮格等遊戲拿獎品，今年還多了免費體感遊戲，邀民眾一起同樂。

北市產業發展局統計，花博農民市集100年營運至今，平均每周參觀人潮達3萬人次，交易金額可達350萬元；如今已是北市農民展售農特產的重要據點。

產業局副局長王三中表示，農民市集每到夏天因天氣炎熱，人潮通常會變少，因此每年舉辦夏季農產品促銷活動，今年與台北市農會合作舉辦嘉年華促銷活動已是第8年，盼藉此讓農友在夏天也能有好收入。

北市農會理事長莊龍彥表示，花博農民市集的農特產，農會都會嚴謹把關，確認農藥殘留等檢驗合格才能進場；若抽檢或檢查時發現農業殘留不合格的業者、農友，將限制1年內不可進入農民市集擺攤。

產業局表示，蔬果派對兩天活動將有音樂會、有獎徵答及農學講堂；消費滿100元還可免費報名參加「體感遊戲－水果忍者」、「涼夏蔬果捲DIY」、「蔬果九宮格」，還有機會獲得花博筆袋、購物袋等獎品。

產業局也說，民眾在農民市集本周消費單筆滿300元還享有9折優惠，滿600元還可兌換花博便當袋，另外，7月13日到9月1日消費滿1200元則可憑收據到服務台兌換「綠竹筍寶寶」。

台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「...
台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「蔬果派對夏夏叫」夏季農產品嘉年華活動，除展售當季蔬果，還有免費DIY、遊戲及獎品。記者翁浩然／攝影
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台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「...
台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「蔬果派對夏夏叫」夏季農產品嘉年華活動，除展售當季蔬果，還有免費DIY、遊戲及獎品。記者翁浩然／攝影
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台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「...
台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「蔬果派對夏夏叫」夏季農產品嘉年華活動，除展售當季蔬果，還有免費DIY、遊戲及獎品。記者翁浩然／攝影
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台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「...
台北花博農民市集本周六、日（13、14日）早上10點到傍晚6點將舉辦每年一度的「蔬果派對夏夏叫」夏季農產品嘉年華活動，除展售當季蔬果，還有免費DIY、遊戲及獎品。記者翁浩然／攝影
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農民花博北市
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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