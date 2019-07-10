新北5件釘子戶 最快7月底有解

2019-07-10 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市政會議今通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法（草案）」，新北目前有5件遭遇釘子戶問題，辦法通過後最快7月底有解，不過代拆須歷經5階段，新北都更處代理處長張壽文說，從前置到執行最快約半年時間。

以新北五股區西雲路的海砂屋為例，有3戶雖同意拆除海砂屋，但仍未同意都更，張壽文表示，辦法通過後因涉及危險房屋，協商2次後即便住戶不同意，市府就能進行代拆動作，代拆費用由地主負擔。

張壽文說，5階段包含前置、申請、協調、研商、執行，當權利變換計畫核定發佈實施後，實施者必須以「真誠磋商精神」進行協調，包括都更時間、方式、安置計畫，雙方至少1次協商，若地主未到則需3次，這屬前置階段。

若協商後地主不同意都更，需2個月內提出異議，仍不滿協商結果將可走行政救濟提起訴願。張壽文說，緊接著實施者能進入申請階段，城鄉局、實施者、不同意屋主組成5人小組，再次進行協商。

張壽文說，危險建築協商後住戶還是不同意，仍可進行待拆，一般案件協商不成，則由都市更新審議委員會決議是否拆除，審視執行代拆是否有無完備地方，接著由市府研商代拆事宜，保障不同意戶租屋、就學等問題，最後才代拆。