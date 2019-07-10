北市花博公園親子觀星 即日起可報名

2019-07-10 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環保局與台灣親子觀星會於27日（周六）下午5點半到晚上8點半舉辦「台北清新夜．舞蝶望星空」都會親子觀星活動，與市民朋友相約花博公園舞蝶館廣場，一窺美麗、清晰的星空，即日起開放網路報名至17日止，共1000個名額，額滿為止，有興趣民眾可上報名網站（http://familystar.org.tw/events/event.php?events_id=681）或環保局官網查詢。

環保局表示，為打造台北市成為一個宜居的城市，「清新空氣」為城市進步指標，台北市PM2.5年平均濃度由104年18.6μg/m3，至去年已大幅下降至14.6μg/m3，首度符合國家年平均空氣品質標準15μg/m3，今年台北市持續策進研擬「清新空氣行動2.0」，未來將持續以「低污染、綠運輸、區域聯防」等三大面向與十大行動計畫，以使用低污染運具，減少私人運具及跨縣市合作治理，讓市民享有更潔淨、更能安心呼吸的健康空氣。

今年暑假特別舉辦親子觀星活動，邀請大、小朋友手牽手一起來參加，活動主題以環保、天文科學遊戲闖關活動結合望遠鏡觀測，活動內容包括「台北好空氣」、「隕石坑DIY」、「月面藏寶圖」、「星座配對」、「行星跳跳樂」、「八大行星之最」、「向外星人說哈囉」等遊戲關卡，完成10個闖關還可獲得閃字扇獎品喔。

另外，現場還有多組天文望遠鏡，由專業的台灣親子觀星會志工引導大家探索太陽系中的土星、木星、天鵝座及各種星團，讓市民朋友一同悠遊星海，體驗宇宙的浩瀚與神秘。