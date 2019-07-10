預防羊痘侵襲 新北市動保處加強羊場防疫

2019-07-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市動保處今年6月份巡迴10場養羊戶協助注射羊痘疫苗，並輔導自主生物安全防衛措施，新北市並無羊痘疫情，對抗羊痘疾病，只能以疫苗才能有效控制。羊痘為國內甲類動物傳染病，會造成經濟嚴重危害，但並非人畜共通傳染病。動保處皆會巡迴輔導養羊戶落實各項防疫措施，今年6月已協助392頭羊隻注射羊痘疫苗，防範羊痘疫情發生，確保動物防疫安全。

在民國97年，桃園發生台灣第一起羊痘案例，羊痘是由痘病毒感染引起，主要會造成羊皮膚無毛、呼吸道粘膜及口腔出現痘瘡，因傳染力強，年幼羊隻發病死亡率可高達100%。新北市在99年發生2場羊痘病例，在動保處及養羊業者共同努力防治下，全面落實羊痘疫苗施打，疫情即獲得穩定控制，從100年起不再出現新案例。

動保處也主動協助養羊戶施打羊痘疫苗，持續派員輔導訪視轄內養羊戶，做好生物安全防治措施，同時巡查畜舍週邊有無積水情形，宣導農戶「巡、倒、清、刷」防疫措施，防範病媒蚊蟲茲生，確保農戶飼養動物健康及防疫安全。在貢寮羊場飼養乳羊的張子升，場內採高架床方式飼養，張子升表示，每年都要進行乳羊場結核病與布氏桿菌檢測，也會定期驅蟲。

動保處提醒，國內並無羊痘疫情，但哈薩克上月出現綿羊痘和山羊痘案例，國內畜牧業者與一般民眾應避免到疫區國家牧場或屠宰場參訪，如果有到疫區國家，返國後須淋浴、更換衣鞋及徹底消毒，1週後才可再進入動物飼養場。