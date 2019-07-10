新北一條龍人口政策成功！ 連3年獲宣導績效優良獎

2019-07-10 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市人口突破400萬人，為讓市民能在新北安居樂業，市府致力推廣一條龍人口政策，從婚前的未婚聯誼到結婚時的聯合婚禮，以及婚後的好孕專車、青銀共居等政策備受好評，而針對新住民辦裡的嘉年華活動，參與人數也逐年增加，獲得內政部「108年度內政部推行人口政策措施宣導績效優良獎」，今年為第3年獲獎，新北市長侯友宜今於市政會議中，接受新北市民政局長柯慶忠獻獎。

侯友宜表示，市府各局處致力於「安心生養好孕到」、「當我們老在一起」及「新住民新厝邊」3大人口政策，還有「新北市人口超越400萬」及「公托公幼合作大聯盟」2大亮點措施，並推出未婚聯誼、聯合婚禮、好孕專車、婦女生育獎勵金、公共托育中心、青銀共居試驗、新住民生活適應輔導班，以及新住民嘉年華等活動措施，讓市民能樂活、安養及安居，才會連續3年獲頒推行人口政策獎座。

其中，「新北市人口超越400萬」專案，透過「住在新北，設籍新北」，規劃滿千抽獎等活動，結合公私資源，鼓勵民眾設籍新北，並納入住宅政策，推動跨世代共享的社會住宅，以及捷運青年住宅租金補貼等，另外，更有全國率先推動的「佈老志工」制度，讓民眾投入老人服務，累積未來接受服務的時數，皆獲內政部評為特色亮點服務。

柯慶忠表示，「新北市人口超越400萬」為全國首創亮點專案，自2018年3月7日開辦以來，全方位推展行銷新北各項福利措施、重大建設及宜居環境，鼓勵住在新北但還沒設籍的市民將戶籍遷入，落實戶籍法人籍合一的理念，並強化在地認同感。

另外，為加強新住民照顧，在2019年第3季推出「新住民一站式服務」，未來新住民到戶所辦理業務，可由戶所通報社會局、教育局、勞工局及衛生局等機關，受通報機關將主動提供後續關懷照護，不僅能讓新住民免奔波往返，也希望更貼近新住民的實際需求。