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新北市赴澳洲亞太城市高峰會 暢談惜食循環經濟政策

2019-07-09 23:43聯合報 記者江婉儀╱即時報導

「惜食」已是全球關注的議題，新北市副市長謝政達今天出席澳洲布里斯本舉辦的亞太城市峰會暨市長論壇，並受邀與循環經濟創新企業Coreo執行長Ashleugh Morris、ARUP公司副總裁Kaitlin Shilling及全球最大車庫拍賣創辦人兼執行長Yasmin Grigaliuanas同台主講「循環經濟與永續城市」。

謝政達向現場近百位關心永續議題的城市代表、學者與企業人士介紹新北市政府「惜食分享網」及「屋頂農園」兩項創新政策，透過食物—市民日常生活中不可或缺的元素，鼓勵市民實際參與計畫執行，培養民眾對於糧食及能源議題的意識，進而落實在日常生活中各個面向，市政府的角色是推動並設計便於政策執行的環節，例如模組化的屋頂農場元件，使民眾易於參與，以行動帶來改變。

在演說結束後，主持人Mr. Chris McCluskey問道，「新北市作為全臺最大城市，眾多的人口對於政策推展有何幫助？」謝政達解釋，400萬人口是龐大的市場力量，在演說中強調改變市民的消費意識是最重要的，因為消費習慣的改變可以帶動相關產業鏈的發展，以有機農業為例，新北市推動校園營養午餐採用有機蔬菜，全市學校、幼兒園及公托共653間創造了全臺灣產業鏈10倍以上的需求，徹底翻轉有機蔬菜產業生態。

謝政達表示，這次除了在亞太城市高峰會發表重要演說，會前也赴黃金海岸洽談與萬金石馬拉松合作及觀摩當地衝浪基地及救生員中心，為年底即將落成中角沙珠灣衝浪基地準備。在澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處(TIQ Taiwan)的協助洽排下，新北市代表團預計在明(10)日參訪昆士蘭州創新創業中心Advance Queensland觀摩並經驗交流，以及赴昆士蘭大學(University of Queensland)向該校學者介紹新北市推動SDGs的具體作為。

本屆亞太城市高峰會有包括來自紐約、倫敦、東京、新加坡及曼谷等全球國際都會的85位市長與副市長及3百多位各城市代表。臺灣出席的城市除新北外，尚有台北市、桃園市、台中市、高雄市與屏東縣。

亞太城市高峰會暨市長論壇由布里斯本市政府於1996首次主持舉辦，每2年舉辦一次，2017年在韓國大田，本年度回到發起城市布里斯本。亞太城市高峰會作為亞太地區產業和政府間的對話平臺，利於相互交流都市治理相關資訊，並促使各國與會者發現共同議題並提出解決方案。

新北市副市長謝政達（左三）出席亞太城市峰會暨市長論壇，與主持人及其他講者合影。圖...
新北市副市長謝政達（左三）出席亞太城市峰會暨市長論壇，與主持人及其他講者合影。圖／新北市新聞局提供
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