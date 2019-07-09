雙北公車7月起上下車刷卡 多扣款案達百件

2019-07-09 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



台北市7月1日實施上下車刷卡統計至7月8日止，接獲溢扣案件數約100件。 圖／本報資料照片 分享 facebook 雙北市公車從7月1日起開始實施上下車刷卡，北市公共運輸處說，7月1日實施上下車刷卡統計至7月8日止，接獲溢扣案件數約100件，大多是因司機未按照SOP操作驗票機，才會導致上路前3日申訴較多。

公運處表示，北市公車平均每日載客逾130萬人次，從新制開始到目前為止，溢扣案件數約100件，前3日分別為57件、19件、10件，深入了解後發現多為駕駛未依核定路線之緩衝區操作驗票機，經公運處要求公車業者改善後，近日溢扣案件已大幅下降。

公運處強調目前北市所使用之驗票機，部分已採GPS定位自動操作，不致發生溢扣情形，但其餘仍採駕駛人工操作之驗票機，為利推動雙北市公車上下車刷卡政策，最晚於109年2月實施第二階段時，驗票機將全面改依GPS定位自動操作，以避免駕駛人為操作不當。

台北市公運處主任秘書楊欽文表示，這100件溢扣回報裡，有些是民眾誤解，實際上沒有多扣，詳細數據還要等業者查證。若確定有溢扣車資，業者必須退費；至於是否有補償，則交給各家業者決定，公運處不強制。

楊欽文表示，若經查報或民眾反映持續發生因上下車刷卡產生溢扣情形的業者，除了年度評鑑會被扣分，也會依公路法規定裁罰。