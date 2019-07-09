終於出國參訪 侯友宜：先把國內事做好

2019-07-09 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市長侯友宜上任後首度出國，明傍晚將飛往北歐瑞典、丹麥、芬蘭、挪威4國，針對北歐社福等項目進行10天的北歐「安居樂業之旅」，新聞局、民政局、社會局、秘書處等局處長，將陪同侯友宜前往。

侯友宜指出，北歐四國人口數跟新北市差距不大，面積比新北市大，而四國是號稱最幸福的國度，新北市在做「安居樂業」，不論在當副市長、市長期間，都引進北歐的做法，因此決定實際前往去看，對未來施政方向比較有踏實感。

侯舉例，芬蘭的動健康、技職教育、智能城市、共融式遊具；瑞典的性平、長照等社會福利；挪威長條形海岸的碼頭與現代化市場；丹麥則是要看都更、捷運機電、腳踏車的、漁人碼頭。

侯友宜表示，議會12位藍綠議員也是出訪北歐四國，藉這機會與議員多溝通，讓未來施政有共同想法、一致性，這次出訪就是為了實際看國外作法是否適合新北市，或者有創新想法，就是要讓新北落實安居樂業。

至於為何選擇這時候出訪，侯友宜說，上任後就先與鄰近縣市首長談合作，接著與第一線作戰的里長連結，了解里長與里內的大小事，現在則是看議員提出的視察，先把國內重要的事情做好，才有心去國外視察。