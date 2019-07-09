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侯友宜訪視三峽綠竹筍集貨場 邀民眾來新北找好筍

2019-07-09 17:58聯合報 記者江婉儀╱即時報導

每年6月到9月是綠竹筍的盛產季，為了推廣綠竹筍，新北市長侯友宜今天到三峽插角集貨場了解產銷狀況，並體驗一日筍農，嘗試竹筍分級理貨、預冷、裝箱等過程，在地筍農也分享挑選筍子的訣竅「白、彎、矮、肥」，侯友宜表示，筍農除了採收，還要做好後續其他動作，非常辛苦。

位於三峽的插角集貨場原本負責柑橘集貨分級運銷，但因外銷價格不敵國外，轉作種植綠竹筍、茶葉等農作物，集貨場也從2011年開始轉型為綠竹筍集體運銷。

侯友宜表示，新北綠竹筍又叫「梨仔筍」，三峽、五股、八里產出的是全國品質第一、最好的綠竹筍，雖然小小的，但今年三峽出了竹筍王跟美筍王，綠竹筍也是新北健康三寶之一，希望民眾有空可來這些地方走走、品嘗綠竹筍。

農業局表示，除了三峽外，八里區及五股區農會也有兩個綠竹筍晨間直銷中心在營運，收購當地最新鮮的綠竹筍，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、最優質的綠竹筍。

農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房-採筍一日遊」，讓民眾不但能體驗採竹筍的樂趣，還能在田間自己做美味的料理。另外，為了推廣綠竹筍美食料理，農業局也與產區商圈餐廳合作，民眾只要到各產區22家的指定餐廳消費綠竹筍料理滿1千元，就可享有1百元的折扣優惠。相關資訊可上http://ntpc-bambooshoot.com.tw/查詢

侯友宜到三峽插角集貨場體驗一日筍農，在筍農的指導，嘗試將不同標準的竹筍分級理貨。...
侯友宜到三峽插角集貨場體驗一日筍農，在筍農的指導，嘗試將不同標準的竹筍分級理貨。記者江婉儀／攝影
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侯友宜表示，新北綠竹筍又叫「梨仔筍」，三峽、五股、八里產出的是全國品質第一、最好...
侯友宜表示，新北綠竹筍又叫「梨仔筍」，三峽、五股、八里產出的是全國品質第一、最好的綠竹筍，希望民眾有空可來這些地方走走、品嘗綠竹筍。記者江婉儀／攝影
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侯友宜到三峽插角集貨場體驗一日筍農，嘗試將竹筍分級理貨、預冷、裝箱等過程。記者江...
侯友宜到三峽插角集貨場體驗一日筍農，嘗試將竹筍分級理貨、預冷、裝箱等過程。記者江婉儀／攝影
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侯友宜八里
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