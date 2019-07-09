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北市噪音管制區畫定 今起公開展覽一個月

2019-07-09 17:33聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市環保局今天起在12行政區區公所公開展覽「台北市噪音管制區圖」草圖為期一個月，徵詢民眾等各界意見，一個月後若無其他意見，草圖將成為未來兩年正式的噪音管制區圖，相關噪音執法或環評等規範也將以該圖為依據。

環保局表示，「台北市噪音管制區圖」主要依轄內都市計畫土地使用計畫進行分類，劃定後每2年定期檢討，今年已經邀集相關單位及同業公會等召開檢討會議，現辦理公開展覽則是徵求各界、民眾修正意見。

環保局說，依照「噪音管制區劃定作業準則」規定，噪音管制區類別共分為四類，第一類為屬環境亟需安寧的地區，包含風景區、保護區等；第二類屬於供住宅使用為主且需要安寧的地區，如文教區、學校用地、行政區、農業區等；第三類屬於以住宅使用為主，但混合商業或工業等使用，需維護住宅安寧的地區；第四類屬於供工業或交通使用為主，需防止噪音影響附近住宅安寧的地區。

空污噪音管制科長楊梅華說，第一類標準最嚴格，被要求音量在45到55分貝不等，第二類則是50到60分貝、第三類55到60分貝，工業或交通用地則是65到75分貝；而噪音管制區圖也是噪音案件的執法依據之一。

楊梅華說，民眾若想知道自己所住的地方被列為第幾類別，可上環保局噪音管制區查詢網（http://noisemap.gov.taipei/sound/main.htm）查詢，只要輸入門牌地址即可知道；而這次檢討已初步參考都市計畫土地使用分區等資料微調，任何民眾或或團體若在區公所閱覽噪音管制區圖想表達意見，可在1個月內透過書面向環保局反映，可傳真到02-8788-4287或寄email到la-andrea@mail.taipei.gov.tw。

北市環保局今天起在12行政區區公所公開展覽「台北市噪音管制區圖」草圖為期一個月。...
北市環保局今天起在12行政區區公所公開展覽「台北市噪音管制區圖」草圖為期一個月。圖／環保局提供
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噪音北市都市計畫
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