北市噪音管制區畫定 今起公開展覽一個月

2019-07-09 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環保局今天起在12行政區區公所公開展覽「台北市噪音管制區圖」草圖為期一個月，徵詢民眾等各界意見，一個月後若無其他意見，草圖將成為未來兩年正式的噪音管制區圖，相關噪音執法或環評等規範也將以該圖為依據。

環保局表示，「台北市噪音管制區圖」主要依轄內都市計畫土地使用計畫進行分類，劃定後每2年定期檢討，今年已經邀集相關單位及同業公會等召開檢討會議，現辦理公開展覽則是徵求各界、民眾修正意見。

環保局說，依照「噪音管制區劃定作業準則」規定，噪音管制區類別共分為四類，第一類為屬環境亟需安寧的地區，包含風景區、保護區等；第二類屬於供住宅使用為主且需要安寧的地區，如文教區、學校用地、行政區、農業區等；第三類屬於以住宅使用為主，但混合商業或工業等使用，需維護住宅安寧的地區；第四類屬於供工業或交通使用為主，需防止噪音影響附近住宅安寧的地區。

空污噪音管制科長楊梅華說，第一類標準最嚴格，被要求音量在45到55分貝不等，第二類則是50到60分貝、第三類55到60分貝，工業或交通用地則是65到75分貝；而噪音管制區圖也是噪音案件的執法依據之一。