鶯歌陶博館與韓國金海美術館 交換陶藝家駐村

2019-07-09 17:04 中央社 新北9日電



新北市立鶯歌陶瓷博物館日前與韓國金海美術館簽訂文化合作協約書，在今年互換2位陶藝家駐村，韓國陶藝家徐尚希與車秀彬長相甜美，充滿個人特色的作品現正於陶博館舉辦聯展中。

鶯歌陶瓷博物館表示，金海美術館（ClayarchGimhae Museum）位於慶尚南道金海市，是韓國唯一的專業陶藝駐村中心，而鶯歌陶瓷博物館同樣也有全國首創的國際駐村研習中心，專門提供國內外陶藝家駐村。

為了讓兩國的陶藝家能更進一步加強陶藝交流，鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈與金海美術館長崔禎恩（Jeongeun Choi）簽下文化合作協約書，在今年兩館互換2位陶藝家駐村。

台灣陶藝家唐瑄及徐仲葳將在7月15日至8月25日前往韓國駐村，而韓國的陶藝家徐尚希（Sanghee Suh）與車秀彬（Subin Cha）則已完成在台駐村，現正於陶博館舉辦聯展中。

鶯歌陶瓷博物館表示，「陶土紀事－韓國陶藝駐村交換成果展」是徐尚希與車秀彬的聯展，徐尚希想重現小時候住的房間，呈現童年的願望與現實之間的衝突，車秀彬則希望賦予作品自身渴望的堅強，讓作品看起來強而有力。

「陶土紀事－韓國陶藝駐村交換成果展」即日起至7月28日前在陶博館1樓陽光前廊展出，歡迎有興趣的人把握機會前來欣賞，更多的展覽資訊可上陶博館官方網站查詢。