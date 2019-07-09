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好熱！新北連3天超高溫 市府提醒市民預防高溫

2019-07-09 16:19聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

中央氣象局已連3日發布預測新北市高溫黃燈資訊，近幾天受太平洋熱高壓及西南風沉降氣流影響，各地炎熱，新北市市區已連日高溫達攝氏35至36度，體感溫度更達39度。新北市長侯友宜便提醒，預防高溫熱傷害有3保：「保持涼爽、保持喝水、保持警覺」，請留意家中長者狀況，若發現有身體不適情形，請立即撥打119電話求助。

侯友宜表示，因應中央氣象局發布高溫資訊，新北市府已於上午在各個公共場所執行防熱宣導措施，提醒市民保持警覺。新北市府貼心提醒市民以下事項：

一、保持涼爽，外出時請穿著輕便透氣衣服、太陽眼鏡、寬邊帽及防曬乳，並避免進行長時間劇烈運動。請適時關懷老人、小孩及弱勢族群健康，室內保持通風及涼爽，適時採取降溫措施。體溫調節能力較差之年長族群，應前往通風或有空調設備之場所避暑。

二、定時補充水分，每天至少喝下八杯白開水，不可喝冰水及酒精性飲料以避免遭受危害。戶外工作者及運動員應隨時留意自身及身邊同事狀況，適當休息及喝水。

三、保持警覺，請使用溫度計監測室內溫度，應避免在上午10點到下午2點出門及戶外活動，隨時注意氣象局發布天氣預報，戶外活動應避開高溫日期。窗邊請加裝窗簾，切勿將幼兒或老人獨自留在車內。高血壓或心血管相關慢性病患，如發生氣喘、胸悶痛或心跳快情況，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫並迅速就醫。

消防局長黃德清並呼籲，請市民朋友保持警覺，如發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如體溫升高、皮膚變紅、心跳加速後，出現抽筋痙攣、噁心嘔吐、頭暈昏迷、神智混亂或無法流汗等嚴重症狀，務必進行急救5步驟：「陰涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。

新北市府表示，當氣象局發布本市高溫橙、紅燈號，市府將立即啟動防熱關懷機制，如動員相關單位出動灑水車，運用回收處理水進行分隔島及公園植被灑水保護，及市區路面環境降溫措施，預計可降低環境溫度最高達10度，並維持2至3小時。另外市府針對熱傷害高危險族群，關懷獨居長者、訪視長期照顧管理中心個案，並加強施工場所、急救責任醫院等場所熱傷害防範處置及宣導措施。

新北市高溫連日來襲，新北市消防局提醒市民防範熱傷害。圖／新北市政府提供
新北市高溫連日來襲，新北市消防局提醒市民防範熱傷害。圖／新北市政府提供
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新北市高溫連日來襲，市長侯友宜提醒市民要預防高溫。圖／新北市政府提供
新北市高溫連日來襲，市長侯友宜提醒市民要預防高溫。圖／新北市政府提供
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高溫氣象局
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