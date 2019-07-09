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CP值最高的路跑賽 新北這裡10K只要300元

2019-07-09 14:28聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北勞工局舉辦的第六屆工安盃路跑活動，將在11月9日上午6點在新北市二重疏洪道運...
新北勞工局舉辦的第六屆工安盃路跑活動，將在11月9日上午6點在新北市二重疏洪道運動公園起跑。圖／新北勞工局提供
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新北勞工局舉辦的第六屆工安盃路跑活動，將在11月9日上午6點在新北市二重疏洪道運動公園起跑，由於3K、10K組的報名費分別只要150元、300元，堪稱CP值最高的路跑賽，每年都吸引大批跑者參賽，新北勞工局指出，將在7月15日上午10點開放網路報名。

工安盃路跑分有「10KM競賽組」、「3KM休閒組」，勞工局指出，今年有別於以往的路線，2組別都能體驗全新路線與風景，而賽事以「號召大兵，工安躍進」為主題，讓所有勞工朋友成為工安兵團，向職場健康邁步躍進。

勞工局說，本次賽次一律採網路報名，3K組報名費用含郵資只要150元，開放1千個名額；10K報名費為300元，另外需繳納晶片保證金的100元，將在當日參與活動後現場繳回晶片時退還，開放2千個名額。

勞工局指出，完賽以後能獲得精心設計的完賽證明、獎牌，10K組更有紀念禮，而當天活動現場也有舞台表演、抽獎送好禮、工安展攤及視障按摩，讓參加者者在趣味中學習工作安全相關知識，並帶入工作場所。

勞工局說， 報名網站可查詢相關資訊，有疑問也可撥打報名專線05-533-6010、賽事專線02-2239-7222洽詢。

新北勞工局舉辦的第六屆工安盃路跑活動，將在11月9日上午6點在新北市二重疏洪道運...
新北勞工局舉辦的第六屆工安盃路跑活動，將在11月9日上午6點在新北市二重疏洪道運動公園起跑。圖／新北勞工局提供
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勞工局工安
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