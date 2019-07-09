養「好菌」處理污水 北市迪化污水廠兼教育場所

2019-07-09 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市迪化污水處理廠，為全國最大的二級污水處理廠，台北市衛工處表示，透過深槽曝氣池培養許多「好的」微生物，分解污水中細菌與有機物質獲取養份，不僅能夠處理污水，還有助於資源永續利用；目前迪化污水處理廠也是污水環境教育場所，課程內容依年齡分為國小、國中學生及一般民眾適用的版本，想一窺如何發揮神奇功效的民眾，可洽詢污水處理廠申請參訪。

人體腸道養好菌能夠調節體質，維持身體健康，台北市的迪化、內湖2座二級污水處理廠也要養「好菌」，培養微生物，才能維持每日可處理74萬噸生活污水的正常運作，以達國家放流水標準。

衛工處表示，迪化污水處理廠是全國最大的二級污水處理廠，除了透過攔污、沉澱處理程序外，更於深槽曝氣池培養許多「好的」微生物，如喇叭蟲、鞭毛蟲、鐘形蟲、輪蟲等，可分解污水中細菌與有機物質獲取養份，降解污水中的污染物，防止河川優養化，處理剩餘有機物及少量無機物為污泥，又能轉換成瓦斯供廠內設備使用，達到循環經濟資源再利用。

衛工處指出，這些「好菌」不僅能夠處理污水，還有助於資源永續利用，若想一窺牠們如何發揮神奇功效，可洽詢污水處理廠申請參訪。