新北台商回流專案小組招商一條龍 力邀投資新北

2019-07-09 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



為爭取中美貿易戰可能回台投資的台商，新北市府今在汐止遠雄U-Town辦「新北駐實力 台商新契機–台商回流交流論壇」，重申新北市以「台商服務專案窗口」及「用地媒合團隊」，搭配招商一條龍服務接軌中央資源，解決台商投資「五缺」問題。

新北市經發局表示，邀請百餘位有意願回台投資企業，以及海基會、經濟部投資台灣事務所、全國工業總會、台灣區電機電子工業同業公會、財訊等產官學界代表，剖析國際變局下投資布局趨勢與展望。

新北市副市長吳明機致詞時表示，台商回流首先遭遇到的挑戰就是缺水、缺電、缺地、缺工、缺才等「五缺」問題，以及如何快速落地投資。

吳明機說，新北市以「行動招商，主動出擊」的精神，依據企業實際需求，成立「新北市能（資）源業務聯繫會報」解決水電油問題，並提供企業主題式專案徵才媒合，對接中央攬才與勞工局就業媒合資源；更盤點出全市600多個可即時進駐的廠辦單元。

吳明機說，新北市府將提供專人專責、隨帶隨看服務，縮短台商前期投資尋地時間及成本，加速回流台商投資。經發局表示，同時也以招商精英團及專案經理服務，迄今已落實逾700億元投資金額，超過6500個就業機會。