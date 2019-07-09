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全國首創預抽、提早啟抽 蘆洲大排整治一期完成

2019-07-09 12:22聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市蘆洲區蘆洲大排、水湳溝因蘆洲北側多為工廠及農地，其汙水排放到蘆洲排水幹線及水湳溝，其惡臭成為當地居民噩夢，更因近年來短暫豪大雨導致積淹水情況，因此，新北市水利局針對蘆洲大排進行「新北市蘆洲區排水幹線整治計畫」，全國首創預抽及提早啟抽方式騰出滯洪空間，目前第一期工程已完工，後續將進行排水幹線環境綠美化及水湳溝整治，全面強化排水防洪功能，新北市長侯友宜今前往視察表示，除了蘆洲大排，水湳溝將在年底規畫完成，並逐漸向中央爭取相關預算。

蘆洲排水幹線全長567公尺，沿線設有蘆洲、成蘆2個抽水站在豪大雨來臨前，先進行預抽並把最低水位調整降至-2.0m，水利局表示，這次「新北市蘆洲區排水幹線整治計畫」第一期工程從去年10月施作，今年4月完工，以中正橋為分界，讓三民路箱涵及中正路箱涵由成蘆抽水站排水，而水湳溝則由蘆洲抽水站排水，在發生豪大雨期間，兩站抽水站也可互相支援。

水利局表示，蘆洲大排總費用為3680萬，為中央前站計畫補助，第一期工程完成後，蘆洲大排幹線常水位可從-1.3m降至-2.4m，降低水位1.1m，並在成蘆抽水站新設1cms抽水機，可將抽水站前池降至-3.5m，預先於豪大雨前啟抽，可將三民路箱涵及蘆洲排水幹線排空，增加9000噸滯洪空間，並降低水湳溝水位以增加1萬6千噸噸滯洪空間，總提供2萬5,000噸滯洪空間，藉此延遲強降雨洪峰流量，保障市民安全。

侯友宜表示，蘆洲是一個沙地，只要颱風來或是短暫強降雨就容易造成淹水，所以蘆洲大排的排水功能非常重要，尤其要兼具滯洪的功能，這次把蘆洲排水幹線做了改善，水位可以降低1米，相對地可以儲存2萬5千噸的蓄水量，目前初步改善蘆洲排水幹線，之後水湳溝部分將在年底規畫完成，並逐漸向中央爭取相關預算，全力把它做好。

水利局長宋德仁表示，蘆洲大排因渠底不順，常態水為高，因此施作子溝做改善，並降低蘆洲及成蘆抽水站的啟抽，「這是全國首創」，為了在不傷害機組的情況，能提早啟抽甚至預抽，讓水位下降騰出滯洪空間，也因此近期幾次豪大雨都沒有出現淹水的情況。這次針對蘆洲排水幹線進行整治成效良好，後續將評估蘆洲排水幹線環境綠美化及水湳溝整治，並逐步減緩淤積及改善惡臭，提升河岸環境品質，強化蘆洲區北側排水系統防洪能力。

新北市長侯友宜今前往蘆洲大排視察並表示，除了蘆洲大排，水湳溝將在年底規劃完成，並...
新北市長侯友宜今前往蘆洲大排視察並表示，除了蘆洲大排，水湳溝將在年底規劃完成，並逐漸向中央爭取相關預算。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往蘆洲大排視察並表示，除了蘆洲大排，水湳溝將在年底規劃完成，並...
新北市長侯友宜今前往蘆洲大排視察並表示，除了蘆洲大排，水湳溝將在年底規劃完成，並逐漸向中央爭取相關預算。記者胡瑞玲／攝影
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新北市水利局針對蘆洲大排進行「新北市蘆洲區排水幹線整治計畫」，全國首創預抽及提早...
新北市水利局針對蘆洲大排進行「新北市蘆洲區排水幹線整治計畫」，全國首創預抽及提早啟抽方式騰出滯洪空間。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往蘆洲大排視察並表示，除了蘆洲大排，水湳溝將在年底規劃完成，並...
新北市長侯友宜今前往蘆洲大排視察並表示，除了蘆洲大排，水湳溝將在年底規劃完成，並逐漸向中央爭取相關預算。記者胡瑞玲／攝影
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新北市水利局針對蘆洲大排進行「新北市蘆洲區排水幹線整治計畫」，全國首創預抽及提早...
新北市水利局針對蘆洲大排進行「新北市蘆洲區排水幹線整治計畫」，全國首創預抽及提早啟抽方式騰出滯洪空間。記者胡瑞玲／攝影
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淹水侯友宜
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