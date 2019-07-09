親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

曾馨瑩首上政論節目 透露郭台銘選總統「一封簡訊告知」

林鄭月娥認輸：不撤《送中條例》 但全案「壽終正寢」

經營關懷據點3大困難 場地、經費、人才

2019-07-09 12:14聯合報 記者王敏旭╱即時報導

社區金點獎聯誼會與弘道老人福利基金會，今舉辦第二屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇，聯誼會長邱秀蘭指出，全台關懷據點面臨難找場地、缺經費、缺人才困境，盼政府多給予協助，學校等機關的空間都是不錯得選擇。

新北社會局副局長林昭文說，關懷據點不論中央、地方政府都有給予補助，依據服務項目不同補助金額，一年約21萬5千元到1百多萬元，項目要包括提供餐飲、健康促進、電話問安、關懷訪視的其中3項。

邱秀蘭說，許多長輩去到醫院不是為了拿藥，而是為了去「聊天」，藥拿回家就擺一旁，關懷據點就是讓長輩有地方可以去，並且參加課程，藉此增加社會互動，不過經營據點並非簡單的事情。

邱秀蘭表示，全台要新設關懷據點都會面臨，沒有場地的困境，目前少子化時代，政府應提供學校等場地，創造出學校、政府、據點3贏的局面，才能提供長輩能前往的場所。

另外關懷據點的財源、人力也不足，邱秀蘭表示，許多據點在政府補助不足時，都是自掏腰包經營，且據點內的年輕人才不夠，如何培訓志工，甚至讓更多退休人力投入據點服務，政府也應該多給予幫忙。

台南國宅社區照顧關懷據點總幹事李金雀也說，中央給予的據點預算核撥有超時窘境，以今年的預算為例，就到5、6月才核撥，而據點人才、資源不足，也是經營較辛苦的原因。

社區金點獎聯誼會與弘道老人福利基金會，今舉辦第二屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇。...
社區金點獎聯誼會與弘道老人福利基金會，今舉辦第二屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇。記者王敏旭／攝影
分享

聯誼新北國宅
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

新北稽查公車上下車刷卡溢扣 最高可罰9萬

2019-07-09 12:10

里長大小聲／板橋西安里水溝不淹 黃水盛最自豪

2019-07-09 00:12

新住民語文學院 新北揭牌

2019-07-09 00:11

新北電競「三項之力」 要育才3千人

2019-07-09 00:10

新北市府幫東來大廈住戶解決問題 同意都更過門檻

2019-07-09 00:07

淡水東來大廈封閉 重建啟動

2019-07-09 00:06

里長大小聲／許蕙蘭 讓永春里充滿朝氣

2019-07-08 23:28

世界機器人大賽 台灣小將奪冠

2019-07-08 23:27

新北工區立體化說明會 利多吸引大批廠商

2019-07-08 23:23

台北NPO聚落 入厝啟用

2019-07-08 23:09

北市敬老卡 將新增三大項可用

2019-07-08 23:03

雙北公車上下車刷卡 溢扣投訴多

2019-07-08 22:58

菁桐社區推廣平甩功 身障者也來動健康

2019-07-08 19:56

再增溜冰場 汐止星座公園遊憩更多元

2019-07-08 19:56

一晃四年 汐萬路一段污水道沒下文

2019-07-08 19:55

七月多陣雨 貢寮防治登革熱總動員

2019-07-08 19:52

石門開設機車練習場 原地考照好便利

2019-07-08 19:49

協助都更還當起仲介！城鄉局帶東來大廈居民找租房

2019-07-08 16:23

新北持續推動動健康 希望長者健康開心活更久

2019-07-08 16:00

打造深澳鐵道自行車成婚紗景點 新北市準備禮金贈新人

2019-07-08 15:56

台北NPO聚落啟用10團體入厝 15日第二波進駐開放申請

2019-07-08 14:05

影／終結海砂屋 淡水東來大廈今斷水斷電

2019-07-08 13:52

新北電競季開跑 規畫「三項之力」4年造電競友善城市

2019-07-08 11:25

我跑去遠遠的好了 自願入住樂生院的病患告白

2019-07-08 10:59
看更多

熱門文章

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

竹山天梯沒人潮？ 將仿澳洲藍山公園設地面纜車

2019-07-08 14:08

路殺事件再添一起！ 苗栗石虎剛飽餐後卻慘死

2019-07-08 19:07

驚人！屏東萬丹泥火山 相隔半年再度噴發

2019-07-08 18:29

杜氏刀法狂人杜元坤 樂當助人「紅包醫師」

2019-07-08 20:00

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

影／超夯迷你蒸汽小火車 新竹合興車站成親子遊必玩熱點

2019-07-08 18:52

雙北公車上下車刷卡 溢扣投訴多

2019-07-08 22:58

酸甜爽口 屏東果農種「黃金山竹」有成

2019-07-09 07:41

換新購電動環保機車補助六都最高 桃園市民別忘權益

2019-07-08 21:32

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-09 10:46

社宅預定地標售遭疑賣地圖利 中市府：依法辦理

2019-07-08 21:48

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12

藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08

影／終結海砂屋 淡水東來大廈今斷水斷電

2019-07-08 13:52

派任就退休？「24天」校長惹議

2019-07-08 23:16

高雄護理之家爆群聚延遲通報 院方：有做好管控隔離

2019-07-08 18:49

7歲玩疊杯才三個月勇奪多項全國獎 教練讚他有熱情

2019-07-08 18:47

玉山氣象站 守護台灣76年

2019-07-08 23:39

盧秀燕再攻中火 台電：搞混備轉、備用容量概念

2019-07-08 19:26

老機車汰換電動車 竹縣最高補助2.7萬

2019-07-08 23:31

米堤飯店總經理買關閉輾米廠 獲國軍米商評鑑亞軍

2019-07-09 09:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top