經營關懷據點3大困難 場地、經費、人才

2019-07-09 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



社區金點獎聯誼會與弘道老人福利基金會，今舉辦第二屆全國社區照顧關懷據點高峰論壇，聯誼會長邱秀蘭指出，全台關懷據點面臨難找場地、缺經費、缺人才困境，盼政府多給予協助，學校等機關的空間都是不錯得選擇。

新北社會局副局長林昭文說，關懷據點不論中央、地方政府都有給予補助，依據服務項目不同補助金額，一年約21萬5千元到1百多萬元，項目要包括提供餐飲、健康促進、電話問安、關懷訪視的其中3項。

邱秀蘭說，許多長輩去到醫院不是為了拿藥，而是為了去「聊天」，藥拿回家就擺一旁，關懷據點就是讓長輩有地方可以去，並且參加課程，藉此增加社會互動，不過經營據點並非簡單的事情。

邱秀蘭表示，全台要新設關懷據點都會面臨，沒有場地的困境，目前少子化時代，政府應提供學校等場地，創造出學校、政府、據點3贏的局面，才能提供長輩能前往的場所。

另外關懷據點的財源、人力也不足，邱秀蘭表示，許多據點在政府補助不足時，都是自掏腰包經營，且據點內的年輕人才不夠，如何培訓志工，甚至讓更多退休人力投入據點服務，政府也應該多給予幫忙。