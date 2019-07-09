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新北市農業局整治興仁溪土坎 保護農地不受暴雨沖刷

2019-07-09 11:26聯合報 記者江婉儀╱即時報導

位於新北市淡水區番薯里的興仁溪上游，常因大雨導致溪岸兩側土崁遭沖刷，農地因此流失，新北市農業局農業工程科從去年起開始溪流整治工程，也要求廠商在今年梅雨季來臨前趕工完成，經歷日前的暴雨，治理成效良好，深受當地農民肯定及讚許。

農業局表示，當地興仁溪上游附近多為農田，由於該處溪流土壤鬆軟，如果遇到急降雨或暴雨，湍急水勢就會沖蝕溪岸兩側的土崁，再加上溪床雜木及土石堆積影響排洪，導致排洪斷面變小，容易造成該處淹水。

農業工程科前往現場勘查地形後，將溪流整治工作分成二期進行，去年第一期工程施作93公尺護岸及固床工工程，先針對受沖刷嚴重的農地進行修復，今年4月起持續進行第二期工程，施作護岸長度72公尺及固床工6座，充分穩固溪床及兩岸邊坡，保護兩側河段農田，保障當地農民生產及生活環境。

農業工程科科長林俊德表示，在施作工程中，明顯看見機具開挖時土質是鬆散狀，若遇上梅雨季或是強降雨，溪岸兩側的土會被水流沖刷帶走，就要求廠商增派機具與人力，工程在5月中完工，前陣子雖然有下暴雨，但興仁溪上游沒有受到影響，也保障農民沒有因為天災而有受損。　

番薯里王壽喜里長表示，興仁溪還沒整治前，兩側農地常因大雨，造成當地農民耕地流失，先後實施二期治理工程對耕地及現場環境改善許多，當地農民都很感謝新北市政府的協助。

位於新北市淡水區蕃薯里的興仁溪上游，在整治前環境雜亂，暴雨後溪岸兩側的土崁被水流...
位於新北市淡水區蕃薯里的興仁溪上游，在整治前環境雜亂，暴雨後溪岸兩側的土崁被水流沖刷掉，導致農民土地流失。圖／新北市農業局提供
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溪流整治工程完工後，經歷日前的暴雨，也沒有受到影響。圖／新北市農業局提供
溪流整治工程完工後，經歷日前的暴雨，也沒有受到影響。圖／新北市農業局提供
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農民暴雨
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