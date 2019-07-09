新北電競「三項之力」 要育才3千人
搶進電競產業，新北市政府推出2019新北電競季，將以人才培育、場域建置、活動推廣的「三項之力」（取電競英雄聯盟中關鍵武器「三相之力」的諧音），在未來4年要培育3千名電競產業人才、擴大市民參與電競活動達400萬人次，爭取電競納入2021年新北主辦的全國運動會，打造電競友善城市。
新北市副市長吳明機表示，電競產業蓬勃發展，全球電競產值在2020年將達14.88億美元，因此新北市率先全國成立「新北電競基地」，今年度擴大辦理電競專業科目、賽事企劃及節目製播等3大學程的電競產業專班，培育超過300人次電競產業專才。
經發局說明，「人才培育」是針對電競產業所需人才規劃教育課程、連結產業，辦理電競人才認證及媒合。
「場域建置」則是將新北電競基地、新店青少年圖書館，做為產業人才培育及青少年電競啟蒙場域，未來圖書館也將增設電競體驗區，設有電競場地的大專院校、高中職及運動場館、國民運動中心也將會配合電競活動，協助提供比賽場域。
最後透過「活動推廣」方式擴大民眾參與，自16日「城市盃校園電子競技邀請賽」率先展開，與民間單位合作賽事、微型競賽及體驗活動，也透過賽事創造實作機會。
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