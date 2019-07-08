里長大小聲／許蕙蘭 讓永春里充滿朝氣

2019-07-08 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ／台北報導



許蕙蘭認為能夠幫里民做些什麼，是件很快樂的事情。 記者鍾采蓉／攝影 分享 facebook 40多歲的許蕙蘭是信義區永春里新任里長，她原本在永吉國小擔任導護志工團團長，學校與家裡兩頭跑，去年在家人支持下當選里長，雖然是新人，但她做事認真，特別關懷長者和里上各種事，希望每位里民都能被照顧到。

許蕙蘭坦言，其實服務里民與自己原本當志工服務學校小朋友是滿像的，當里長就是要讓大家對這個里有向心力，希望永春里一直保持活潑及朝氣的氣息，也覺得自己能為里民做些什麼是很快樂的事情，雞婆的個性常也會幫里民協調家庭不和等問題。

從去年上任以來就積極到處會勘，需要改善的部分也趕緊解決，許蕙蘭說，像是永吉國小附近兩個路口因為使用率很高，考量小朋友上下學及里民上下班買菜安全性，讓里民不用跟車子爭道，因此設置兩條標線型人行道，分別在松山路287巷、忠孝東路五段703巷。

許蕙蘭表示，自己很重視環境衛生，因此3個月就會消毒一次鄰里環境和清理水溝，每次里民、鄰長以及志工們一起整理清潔環境時，空地和巷子裡的垃圾都是一車車載著走。

許蕙蘭希望里民常常來里民辦公室，多利用這個空間也讓里民之間互相聯絡感情，每天下午都有針對長者與小朋友開固定的課程，像老人手機課程、婆婆媽媽的編織課程以及許多親子課程，讓阿公阿嬤爸爸媽媽可以和小孩一起學捏麵人、玩桌遊，課程結束有針對60歲以上長者的供餐，盼老年人營養健康。