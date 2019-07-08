雙北公車上下車刷卡 溢扣投訴多

雙北搭公車7月起實施上下車都刷卡，北市公運處統計上路5天已42件被溢扣投訴。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北市5天42件 新北1天8件

雙北公車7月1日起實施乘客上下車都刷卡，北市公運處統計上路5天已接獲42件民眾投訴刷卡被溢扣，公運處查出與部分司機未在緩衝區後操作驗票機分段按鈕有關，導致民眾被多扣15元；北市府昨邀公車業者開會，要求業者設法從人員訓練，朝更新自動分段或提醒分段等設備改善。公運處提醒，民眾可到捷運站調查前6筆扣款紀錄，確認是否被溢扣。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽表示，7月1日接獲8件投訴，均為溢扣投訴，已請各公司加強駕駛訓練，若溢扣案件經查證屬實，除應退還民眾溢扣款外，尚須提供民眾100元現金或禮券補償。

雙北市府指出，為避免民眾搞不清楚搭公車是上車或下車刷卡，同時收集民眾搭車起訖點資訊以利後續調整路線，推動上下車都刷卡；根據北市公運處統計，1日到5日，投訴以溢扣最多，達42件，其次是認為上下車都得刷卡很不方便有7件。

42件溢扣中，有21件確定是多扣款，與驗票機分段操作失誤有關；有12件依民眾提供卡號查驗；還有5件民眾只投訴被多扣沒留下卡號等查證、聯絡資訊；有4件經查證則是民眾下車刷卡聽到音效聲誤會被多扣，實際上未多扣。

新北市運管科長林詩欽表示，公車由一段票路段駛進緩衝區前，司機要設定驗票機進入下一個區段（簡稱進段），出緩衝區後也要再設定，作為一、二段票區別，如果司機進緩衝區後才設定、或還沒出緩衝區就提早設定，就會導致緩衝區範圍縮小，以前只刷一次卡影響不大，實施上下車刷卡後，就會有溢扣問題。

北市公運處科長張元榜說，民眾若有被溢扣情況，可打1999市民熱線，留下姓名、電話、卡種卡號、搭車時間、起訖點及公車路線以利查詢。張說如果覺得自己被多扣，可持電子票證卡片到捷運站服務中心旁查詢機，查卡片前6次扣款紀錄，確認是否被多扣。

張元榜表示，如確認溢扣，多數業者會個別聯繫乘客，透過匯款退款補償，也有業者選擇用各類禮券補償。