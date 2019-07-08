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藍軍分裂脫黨助柯P選總統？鍾小平：將組里長後援會

2019-07-08 20:08聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲至今仍未鬆口是否參選2020，不過國民黨台北市議員鍾小平卻爆料，指自己有意脫黨參選立委，希望尋求柯文哲的支持，且自己已經開始串聯里長替柯籌組後援會，還說北市府副市長鄧家基日前在上海參加雙城論壇時，就判斷柯文哲會參選總統。

據了解，鍾小平一直有意參選台北市中正、萬華選區立委，不過卻在國民黨立委初選中失利，敗給前立委林郁方。但鍾小平私下仍動作頻頻，上周以自費方式，跟柯文哲一塊到上海參加雙城論壇，當時即透露自己有意脫黨參選，盼尋求柯文哲的支持。

對此，北市府顧問蔡壁如證實，鍾小平一開始參加國民黨內初選時，就曾致電希望獲得柯文哲的支持，當時柯認為，只是初選沒有關係，因此一口答應，鍾小平還誇柯文哲「很有義氣」。

不過蔡壁如也說，後來鍾小平初選沒有過，事後又再度致電，詢問如果自己脫黨參選，柯是否會支持，但當時柯認為，鍾小平在國民黨這麼久了，幹嘛要脫黨參選，勸鍾不要脫黨；而鍾小平則說「如果柯市長支持，他就會有勇氣參選」。

蔡壁如表示，鍾小平當時也詢問柯到底要不要參選，他可以幫忙組里長後援會，不過柯確實還沒有確定是否要參選2020。

對於鄧家基判斷柯會參選，蔡壁如則說，不清楚，她當時沒有在現場。

鍾小平表示，國民黨市黨部在初選作弊，市黨部主委黃呂錦茹、秘書長曾永權無所不用其極想把他幹掉，自己覺得算了、吞了，初選失利後也沒有口出惡言，不料這幾天卻莫名其妙將他停權六個月，理由是他去找人頭黨員，但當時自己是在幫國民黨主席吳敦義做的，為什麼不懲處吳敦義。

鍾小平表示，面對這種步步進逼的政黨，乾脆走了算了，因此絕對會脫黨參選。

鍾小平還說，自己身為國民黨員，就會支持國民黨參選人；如果是無黨籍，當然支持無黨籍參選人，認為柯文哲一定會參選2020，八月底前會宣布，自己也開始在幫柯文哲組里長後援會。

台北市長柯文哲（前排右2）前往福民平宅視察，議員鍾小平（右1）也到場關心。圖／報...
台北市長柯文哲（前排右2）前往福民平宅視察，議員鍾小平（右1）也到場關心。圖／報系資料照
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國民黨台北市議員鍾小平，尋求國民黨提名立委失利，最近積極部署與催促市長柯文哲參選...
國民黨台北市議員鍾小平，尋求國民黨提名立委失利，最近積極部署與催促市長柯文哲參選2020。圖／報系資料照
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鍾小平柯文哲國民黨
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