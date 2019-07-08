親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿3轟攻5分 王柏融連兩打席內滾出局

一名鐵警殉職後 前檢察官：問題不在司法挺不挺

北市動物慰靈祭邁入20年 體現生命教育

2019-07-08 17:12中央社 記者黃麗芸台北8日電

8月中旬就是農曆中元普渡，台北市動保處為感懷往生動物和為所有在世的動物祈福，今天舉辦「台北市動物慰靈祈福法會」，並開放市民參加，今年活動邁入第20年。

動保處今天發布新聞稿表示，為感懷往生動物與萬物同生以及為所有在世的動物祈福，今天特別於北市內湖區潭美街的台北市動物之家舉行年度「台北市動物慰靈祈福法會」，邀請多名法師、台北市政府同仁和各界動物保護人士一起誦經、祈福和敲平安鐘。

同時，活動開放市民參加，現場免費提供經法師加持過的平安符供民眾索取，幫民眾家中寵物祈佑永保安康。

動保處動物收容組組長李建沛告訴中央社記者，祈福法會活動今年已邁入第20年，起源是因為以前收容所內動物經公告超過12天，無人認領、認養者將執行安樂死。

此外，北市「零安樂」政策2016年上路後，仍有少數動物會因病或意外事故而不幸離世，希望藉由舉辦法會幫牠們祝禱祈福。

動保處說，法會同時會幫在世的動物祈福，希望牠們可找到好主人和家庭。

動保處表示，一直以來都秉持著萬物皆平等的觀念，希望從正面角度，讓民眾了解死亡的意義並尊重生命，不任意棄養，也積極深入校園推廣生命教育的意義，從小紮根提升動物保護觀念。

北市法師
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

新北持續推動動健康 希望長者健康開心活更久

2019-07-08 16:00

打造深澳鐵道自行車成婚紗景點 新北市準備禮金贈新人

2019-07-08 15:56

台北NPO聚落啟用10團體入厝 15日第二波進駐開放申請

2019-07-08 14:05

影／終結海砂屋 淡水東來大廈今斷水斷電

2019-07-08 13:52

新北電競季開跑 規畫「三項之力」4年造電競友善城市

2019-07-08 11:25

我跑去遠遠的好了 自願入住樂生院的病患告白

2019-07-08 10:59

學者看法／大彎北違規、未開發地 應分開處理

2019-07-08 00:18

大彎北解禁 北市府擬全區「住商混合」

2019-07-08 00:11

護理4嬌娃創業開店 賣書奉送諮詢

2019-07-08 00:05

淡水獨立書店顧老 申設關懷據點

2019-07-08 00:02

深坑豆腐閱讀節 300好書送完

2019-07-07 23:52

三重路面塌陷 疑汙水管損壞導致

2019-07-07 23:39

北市連鎖超商、咖啡店騎樓 9月起全面禁菸

2019-07-07 23:36

強化防洪能力 侯友宜視察2抽水站

2019-07-07 23:34

續約有疑慮 NPO放棄進駐

2019-07-07 23:33

新北11欠稅大戶 全是老面孔

2019-07-07 23:20

舊宿舍改建 台北NPO聚落啟用

2019-07-07 23:10

擊敗各路好手 三峽女筍王勇奪冠軍殊榮

2019-07-07 22:11
看更多

熱門文章

她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04

全國電力備載達16% 盧秀燕喊話中央「讓中火除役」

2019-07-08 10:32

二行程機車汰舊換購電動二輪車 竹縣最高補助2萬7千元

2019-07-08 14:26

搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09

婆婆鬧我？她回南部夫家 白飯+芒果還問：淋醬油嗎？

2019-07-08 11:11

竹山天梯沒人潮？ 將仿澳洲藍山公園設地面纜車

2019-07-08 14:08

消防隊新建大樓經費不足 他募200萬幫忙還捐車

2019-07-07 18:50

古蹟基隆海門天險砲台解說有誤？ 文化局：我們講的是歷史

2019-07-07 21:06

高雄八五大樓君鴻歇業 董座張慶輝怒斥法院急什麼？

2019-07-08 10:37

影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51

屏東五溝水最美客家聚落 可望展開修復計畫

2019-07-07 18:48

苗市大同國小無體育班 卻於全國小學籃賽奪冠

2019-07-08 09:09

台中大里立德里水管修復 管裂15公分

2019-07-07 21:03

台中太平700餘無主骨骸今安座 地方得到平靜

2019-07-08 11:22

大彎北解禁 北市府擬全區「住商混合」

2019-07-08 00:11

高雄時雨時晴 防疫人員：氣候南洋化增登革熱防疫難度

2019-07-07 21:08

擊敗各路好手 三峽女筍王勇奪冠軍殊榮

2019-07-07 22:11

壞的植物衝擊生態 好的植物可淨化室內空氣

2019-07-07 20:01

全台唯一的海相化石館得不到關愛 暑假遊客稀少

2019-07-07 21:09

彰基擬重啟七期院區工程／衛局：有助提升醫療品質 盼多溝通

2019-07-07 23:23

千年老樟超大「避雷針」隨侍在側 安全或礙眼引議論

2019-07-08 11:24

二湖鳳梨香甜不咬嘴 網友提醒「吃完記得要喝水」

2019-07-07 21:07

賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09

東大門夜市火災後兩樣情 受災攤商嘆沒遊客

2019-07-08 16:01

樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12

快捐血 嘉義O型血庫剩3天

2019-07-07 23:46

影／台中大坑500隻紫斑蝶漫天飛舞 盧秀燕說「哇」

2019-07-08 12:09

影／仿史前獨木舟出航沖繩 今早航程過半已逾百公里

2019-07-08 10:04

北市連鎖超商、咖啡店騎樓 9月起全面禁菸

2019-07-07 23:36

長期邊緣化 甲仙人口跌破6千

2019-07-07 23:23

求職季高雄林園阿蓮辦聯合徵才 本周釋出1200職缺

2019-07-07 23:45

君鴻酒店盼資遣費納入54億法拍款 雄院：依法辦理

2019-07-08 11:38

氣爆倖存者挑戰全馬 羊角姊妹：靠加油聲和意志力完賽

2019-07-07 20:07

原中縣救國團改建停車場…市貌大改 豐原人記憶將重寫

2019-07-07 23:55

搭紅68公車到岡山之眼玩 也能順便逛航空教育館

2019-07-08 07:51

君鴻歇業 董座：希望員工資遣費列入優先債權

2019-07-08 11:31

桃園虎頭山垃圾場早已封閉 竟悶燒逾5小時

2019-07-07 23:34

台南下營南69線火燒珠橋瓶頸 市府完成引道拓寬

2019-07-08 14:47

台東小學、幼教師甄試 今放榜

2019-07-07 22:49

嘉市公幼增10班 中籤率逾9成

2019-07-07 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top