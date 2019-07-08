協助都更還當起仲介！城鄉局帶東來大廈居民找租房

2019-07-08 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市淡水東來大廈海砂屋因有嚴重安全疑慮，新北市政府基於維護公共安全，今依法斷水斷電並執行封閉及搭設圍籬，以保障住戶及路過民眾安全，預計今下午6時前能恢復交通。

為解決東來大廈都更推動的問題，市府都更推動辦公室並派員逐戶拜訪，在今年3月19日於淡水幸福里設置前進工作站，隨時提供諮詢服務、協助溝通整合。

相較於都更時常發生居民堅持不願搬遷的情況，城鄉局表示，在幫忙媒合居民租屋時曾遇到一位阿婆，一開始阿婆因認為租賃的房屋沒有原本的好，所以一直不願搬離東來大廈，但市府同仁不氣餒地努力說服，並帶著阿婆到處找尋合適的房屋，最後幫阿婆找到一間合適的房子。

在居民配合市府進行搬遷的期間，也發生有戶居民搬家時不慎受傷，送到醫院急診室，城鄉局同仁聽聞後，連忙趕到急診室慰問，讓受傷居民十分驚訝，「沒想到市府的人居然知道我受傷」，對市府同仁的關懷感到十分窩心。

新北市長侯友宜表示，未來新北市面對70萬間的老舊房屋，也會一步一腳印，守住民眾安全，並承諾將找到好的施作者把大樓建設起來，讓住戶能搬回來。對此，新北市城鄉發展局表示，一般來說建造一棟大樓需耗時約2年的時間，由於東來大廈還在尋找適合的施作者，因此還未能確定重建期程。