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新北持續推動動健康 希望長者健康開心活更久

2019-07-08 16:00聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市府3年前推動動健康，培育長者自癒力、肌耐力、甩活力、福智力等推廣員暨種子講師，深入社區兩兩一組教長者動起來「顧身體、拚健康」。社會局長張錦麗說，與其把資源全都投資末端的照護，不如拿一些提早投資長者的續航力，讓長者們健康、開心活更久。

72歲的柯新典年輕時做水電，長期舉高負重導致脊椎側彎，被迫提早退休，平時常去新莊運動公園走路運動，一得知有自癒力課程，馬上和同伴報名參加，希望重新找回健康；58歲的黃美甘在林口賣運動衫，專程到中港社區取經，希望學好自癒力課程，帶回社區教其他同伴。

新莊中港社區關懷據點成員平均年齡70歲，種子教師林玉燕和段輔君負責教學。滿頭白髮的林玉燕說，她50多歲出國旅遊，發現自己蹲得下去卻爬不起來，驚覺自己肌耐力不夠，3年前參加自癒力種子教師培訓，教練指導加上自己運動，體能完全改觀。

段輔君說，人體有自我療癒、自我修復能力，要強化「自癒力」最好的方法就是「3＋1」，也就是「對的飲食、常運動、好的生活習慣」，加上「適當的人際關係」。

中華民國樂齡生活規劃協會理事長陳宏定說，協會精神是「快樂學習、樂而忘齡」，目前向衛福部及市府申請補助，在新莊地區開設6班，免費提供銀髮長者促進健康、樂齡學習。

社會局長張錦麗說，新北市65歲以上老年人口有55萬5746人，已達全市人口比13.88%，逼近高齡化社會14%標準，市府推動許多政策，包括老人共餐、銀髮俱樂部、銀髮大學、公共托老中心、社區動健康等，長者們可就近在參加社區照顧關懷據點，由種子老師帶領學習正確運動、健康飲食和養身觀念，6周共12小時課程，歡迎參與。

新北市銀髮長者藉毛巾操等強化自癒力動健康。記者施鴻基／攝影
新北市銀髮長者藉毛巾操等強化自癒力動健康。記者施鴻基／攝影
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72歲的柯新典（右）藉由深蹲等動健康調整身體狀況。記者施鴻基／攝影
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老年人口高齡化
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