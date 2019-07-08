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打造深澳鐵道自行車成婚紗景點 新北市準備禮金贈新人

2019-07-08 15:56聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北深澳鐵道自行車場址不但可以休閒，還能拍婚紗。市府觀光旅遊局表示，8月7日是七夕情人節，許多婚紗景點都已經被開發，或許可以來點不一樣的。觀旅局結合深澳鐵道自行車推出「勇敢秀婚紗」，拍攝者可免費搭乘，獲獎者還能得到高額結婚基金，希望大家勇敢示愛搶最高5萬2000元獎金。

深澳鐵道自行車搭配七夕情人節浪漫氛圍，推出「勇敢秀婚紗」活動，鼓勵新人拍不一樣的創意婚紗，明天上午10點到28日下午5點上網登記完成報名，安排拍攝日期，完成後28日前透過電子郵件交件，將會於收到婚紗照隔天下午3點上傳深澳鐵道自行車粉絲團，由民眾公開票選，31日下午4點結算按讚數，8月1日中午12點公布得獎名單。

獲最多按讚數前5名只要在今年內完成登記（適用已登記補拍婚紗新人），第1名可得5萬2000元結婚禮金，第2名3萬6000元，第3名1萬3140元，前3名連同第4、5名都可獲福隆貝悅住宿1晚，且於8月7日七夕情人節當天邀請頒獎，拍攝婚紗時還能免費騎鐵道自行車。

另外，七夕情人節當天到8月13日只要兩人成行搭乘夜間星光班次，可向服務櫃檯索取夜光玫瑰花1朵，每日限30朵，送完為止。

新北市府觀光旅遊局希望打造深澳鐵道自行車成婚紗新景點，準備禮金贈送得獎新人。圖／...
新北市府觀光旅遊局希望打造深澳鐵道自行車成婚紗新景點，準備禮金贈送得獎新人。圖／觀旅局提供
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