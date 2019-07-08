十三行博物館一日修復師 開放報名

2019-07-08 14:16 中央社 新北8日電



新北市立十三行博物館推出「一日修復師」活動，搭配今年5月啟用的新北考古公園，藉由一系列保存修復課程，讓民眾一窺博物館幕後文物修復技術，場次人數有限，即日起開放報名。

新北市政府去年3月在十三行博物館旁增建新北考古公園，今年5月25日開園啟用，成為北台灣最大考古主題園區，設有住屋、草棚、穀倉、部落渠道等地景，藉由重現十三行人生活聚落，瞭解史前人類的日常與生活方式。

新北市立十三行博物館館長陳春蘭表示，除了擬真史前聚落外，館方特別在暑假規劃考古教育與史前技能課程，首檔推出「一日修復師」活動。

活動系列課程包含使用天然生漆與金粉，將陶瓷器裂痕修補成獨特藝術品的「金繼」，以及運用無酸中性紙板製成保護盒，避免紙張變黃、脆化與發霉等問題，提供文物安全環境的「器物保護盒」。

「攝影作品維護」則是使用無酸材質親手打造珍貴照片的家，讓記憶留存歷久彌新，藉由一系列保存修復課程，讓民眾一窺博物館幕後的文物修復技術，當能夠妙手回春的器物醫生。

十三行博物館表示，「一日修復師」系列活動時間為每週六下午2時至3時，每月有不同主題，課程原價超過新台幣2000元，為慶祝新北考古公園啟用，每堂課僅需材料費200元，每場次以16人為限，開放現場臨櫃及電話報名，即日起開放報名。