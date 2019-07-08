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台北NPO聚落啟用10團體入厝 15日第二波進駐開放申請

2019-07-08 14:05聯合報 記者翁浩然╱即時報導

由北一女舊教師宿舍整修而成「台北NPO聚落」，今早在台北市長柯文哲主持「入厝儀式」後正式啟用對外營運，期盼提供NPO（非營利組織）更經濟、便利的共用辦公環境，首日已有10個團體進駐，一樓商業空間還有「義美咖博館」、「家樂福永續概念店」；北市社會局表示，第二波進駐申請將在15日開放，而本周開幕周也有一系列體驗活動。

柯市府上個任期與NPO各團體交流意見後，規劃打造專屬NPO辦公、活動的共用工作空間「台北NPO聚落」，目的是為了協助剛起步、有房租等困擾的NPO茁壯，同時集中辦公也有助NPO之間交流成長。

舊宿舍空間整修後，負責營運的台灣好室公司今年上半年與社會局共同討論後，又進一步規劃採光、通風較佳的辦公與共用工作空間，還有20坪大的多功能廚房可做教學等活動使用，新裝潢與設計主要靠義美食品公司贊助，台灣好室也與家樂福討論創設「永續概念店」，販售友善環境的農特產。

台北市長柯文哲致詞時則表示，台北NPO聚落是個里程碑，舊宿舍改造為NPO辦公空間，有新舊融合、公私協力、空間共享等意義，共享經濟已是世界潮流，NPO聚落基本上就是NPO的Coworking Space（共用工作空間）。

柯說，過程中有義美、家樂福等企業幫忙，他也希望營運單位未來不是只當二房東收租，還要辦很多上課、講習活動，更重要是尋求外界企業資助，讓台北NPO聚落更永續經營；其實他曾想過要不要辦一個勞工大樓，把所有工會都集中；如今台北NPO聚落是北市第一次嘗試用一棟大樓把NPO集中一起辦公，當然空間不足以裝下所有NPO，但現在只是第一步先試辦，看看效果如何，下一步再來想。

台灣好室公司執行長陳昱築表示，聚落第一波共有10團隊獲選進駐，包含7個非營利組織、1個合作社及2家社會企業；第二波進駐申請將在15日開放，相關資訊會在台北NPO聚落臉書粉絲頁及社會局官網公布。

陳昱築說，未來NPO聚落將不只是提供辦公空間給NPO，也會透過各種社群活動、工作坊、講座及培力計畫等來協助或促進進駐者成長；例如今天（7日）起到12日就舉辦「影響自造節」等一系列公開免費或付費的開幕周體驗活動，有興趣的民眾可上活動網站（https://www.accupass.com/go/impactfest2019）報名參加。

由北一女舊教師宿舍整修而成「台北NPO聚落」，今早在台北市長柯文哲主持「入厝儀式...
由北一女舊教師宿舍整修而成「台北NPO聚落」，今早在台北市長柯文哲主持「入厝儀式」後正式啟用對外營運。記者翁浩然／攝影
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由北一女舊教師宿舍整修而成「台北NPO聚落」，今早在台北市長柯文哲主持「入厝儀式...
由北一女舊教師宿舍整修而成「台北NPO聚落」，今早在台北市長柯文哲主持「入厝儀式」後正式啟用對外營運。記者翁浩然／攝影
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由北一女舊教師宿舍整修而成「台北NPO聚落」，今早在台北市長柯文哲主持「入厝儀式...
由北一女舊教師宿舍整修而成「台北NPO聚落」，今早在台北市長柯文哲主持「入厝儀式」後正式啟用對外營運，柯也拜訪NPO了解進駐狀況。記者翁浩然／攝影
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