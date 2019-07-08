影／終結海砂屋 淡水東來大廈今斷水斷電

2019-07-08 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市淡水東來大廈海砂屋因有嚴重安全疑慮，新北市政府基於維護公共安全，今依法斷水斷電並執行封閉及搭設圍籬，以保障住戶及路過民眾安全，預計今下午6時前能恢復交通。

新北市長侯友宜也到場視察，並表示，東來大廈今能順利斷水斷電，是政府與民間配合的結果，也是展現政府強制公權力的第一步，未來面對新北70萬間的老舊房屋，也會守住民眾安全。

於民國77年完工的東來大廈，位於捷運淡水站中正東路和學府路口繁華鬧區，為一棟地上7層，地下2層的建築物，共有81戶，由於101年被鑑定為海砂屋，且該大廈曾多發生磁磚掉落情況，甚至有小貨車陷入騎樓，造成地下室裸露等公安事件。

市府為確保建築物安全，於105至106年協助辦理房屋健檢，並於107年委託台灣省結構工程技師公會進行耐震詳評，認為東來大廈面對5級地震時，會有立即性的危險，因此，新北市工務局依建築法77條、91條規定，在今年3月28日發出停用公文，要求東來大廈自7月8日起停止使用。

工務局今早6時於東來大廈外集結，逐層逐戶檢視並進行斷水斷電事宜，也一併封閉騎樓以維護民眾通行安全，在封閉期間，除了畫設標線人行道供民眾通行外，還設置安全導桿分離人車，以及增設照明設備、監視系統，結合淡水分局定點巡邏，避免封閉期間，因無人使用而造成治安死角。

侯友誼表示，他認為一個有為的政府，不能等事情發生後才來解決，甚至事情發生後還不能解決，才會造成民眾對政府的不信任，甚至導致無法彌補的傷害，這是政府要挑起的責任。所以在競選新北市長期間他表示，只要他當選新北市長，一定先解決危險老舊房屋以及海砂屋的問題。

侯友宜表示，他上任後第一個任務，就指示新北市城鄉局、工務局站在同一線，跟住戶溝通協調，因此，經過這半年來努力，經由政府強制公權力介入，讓所有住戶了解到政府的決心，3個月前發出公告後，期間也不斷宣導住戶搬遷到中繼宅，政府也幫忙媒合住戶想搬遷的地方，讓東來大夏今天可以順利斷水斷電，這是政府與民間的配合。