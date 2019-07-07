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擊敗各路好手 三峽女筍王勇奪冠軍殊榮

2019-07-07 22:11聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

目前正值新北綠竹筍產季，為推廣新北好筍，新北市農業局今與產區農會於台北市希望廣場舉辦展售會，並舉辦「2019新北筍王爭霸戰」的頒獎典禮，今年奪下筍王的三峽區吳鑲庭不但終結新店區的三連霸外，還成為繼2016年再次出現的女筍王，並獲得與國宴御廚「水蛙師」張和錦合作機會，創下新北綠竹筍跨區合作的先例。

吳鑲庭是三峽區五寮筍農，產季期間每天凌晨2點多就與也是產銷班員的丈夫呂瑞哲上山挖筍，早上再到中和區民享市場販售，自產自銷。園區原本採慣行農法，「但就是要大家吃得放心、開心，自己才能安心」吳鑲庭夫婦表示，有感於農藥、殺草劑對於環境及自身健康的影響，因此才改成有機栽種。

呂瑞哲曾多次參加綠竹筍評鑑比賽，雖然獲獎無數，但總和冠軍擦身而過，今年改由妻子吳鑲庭代夫出征，不但拿下三峽筍王，今年更在新北筍王爭霸戰力退新北各區高手，並成為繼2016年新店地區張月嬌後，再度登上寶座的女筍王，這讓兩夫妻格外驚喜，兩人也謙虛表示，未來會繼續努力，希望種出更好的綠竹筍讓大家品嚐。

而與新北筍王簽署採購合作的國宴金牌御廚「水蛙師」張和錦， 自15歲開始學廚，有30幾年廚師資歷，多次獲得美食金獎，並在桃園市龜山區開設知名餐廳奇真會館，還有企業尾牙「辦桌王」的稱號，曾創下單季尾牙3億元營收的紀錄。

張和錦對於食材高度講究，久聞新北綠竹筍的好品質，今年特別與新出爐的新北筍王吳鑲庭合作，以新鮮綠竹筍為食材，研發多款創意綠竹筍料理，雙方還簽屬合作意向書，讓新北綠竹筍的好品質更受肯定。

農業局表示，綠竹筍主要產季為6至9月，八里及五股區農會營運的2個綠竹筍晨間直銷中心已經開市，青果合作社在三峽插角（綠光咖啡民宿旁）也有1處綠竹筍共同運銷站，收購三峽地區的綠竹筍，而其他產區農會也輔導筍農自產自銷，提供當季最新鮮、優質的綠竹筍，民眾若想要選購，可洽詢各產區農會。

此外，農業局也與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房-採筍一日遊」，不但能讓民眾體驗採竹筍的樂趣，還能在田間親手做美味的料理，另外，農業局也與產區商圈餐廳合作，民眾只要到各產區22家的指定餐廳，消費綠竹筍料理滿1千元，就可享有1百元的折扣優惠。

新北市農業局今與產區農會於台北市希望廣場舉辦展售會，並舉辦「2019新北筍王爭霸...
新北市農業局今與產區農會於台北市希望廣場舉辦展售會，並舉辦「2019新北筍王爭霸戰」的頒獎典禮。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局今與產區農會於台北市希望廣場舉辦展售會，並舉辦「2019新北筍王爭霸...
新北市農業局今與產區農會於台北市希望廣場舉辦展售會，並舉辦「2019新北筍王爭霸戰」的頒獎典禮。圖／新北市農業局提供
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今年奪下筍王的三峽區吳鑲庭（右）不但終結新店區的三連霸外，還成為繼2016年再次...
今年奪下筍王的三峽區吳鑲庭（右）不但終結新店區的三連霸外，還成為繼2016年再次出現的女筍王，並獲得與國宴御廚「水蛙師」張和錦合作機會。圖／新北市農業局提供
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今年奪下筍王的三峽區吳鑲庭（左）不但終結新店區的三連霸外，還成為繼2016年再次...
今年奪下筍王的三峽區吳鑲庭（左）不但終結新店區的三連霸外，還成為繼2016年再次出現的女筍王，並獲得與國宴御廚「水蛙師」張和錦（右）合作機會。圖／新北市農業局提供
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