手工銅鑼大師吳宗霖三重開特展 全台獨特音階鑼在這

2019-07-07 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



60歲台灣手工銅鑼師傅兼藝術家吳宗霖，近年隱居烏來山林，今年受到新北市文化局邀請，即日起在空軍三重一村20號眷舍舉辦「藝銅來三重」特展，傳達從學習傳統製鑼到銅雕藝術創作的心路歷程，另外全台獨一無二、具有國際標準音A440HZ的音階鑼「福爾摩沙之音」也一同展出。

吳宗霖原從事電子工程與水泥工程，因緣際會愛上銅鑼的聲音，便到三重工廠當起製鑼學徒，師承自「三重銅鑼廠」的潘氏老匠師，至今已邁入第38年，對學藝之地「三重銅鑼廠」及三重還是懷著滿滿的感恩。

新北市文化局表示，吳宗霖不僅製作傳統銅鑼，也積極嘗試跳脫傳統框架，製作全台獨一無二具有國際標準音A440HZ的音階鑼「福爾摩沙之音」，能與所有樂器共同演奏樂曲，「福爾摩沙之音」是由15面大小不一的銅鑼組成，藉由一敲一錘慢慢將鑼音調出正確音階，2011年時就已獲「新北市政府傳統藝術藝師獎」。

「藝銅來三重」特展今天正式開幕，吳宗霖也與樂手合作表演《空鼓繞》，清脆悅耳的中國笛，讓現場民眾無不全神貫注欣賞。今年特展共展出20件作品，其中也包括吳宗霖從學習的心路歷程；此外，新北市文化局也將陸續辦理多場教育推廣活動，以發揚三重深厚的傳統工藝能量。

文化局主任秘書翁玉琴表示，本次特展也獲得台北地檢署、更生保護會台北分會的協助，提供學生作品一起展示，讓民眾透過作品，理解「更生人」在學習銅雕的過程中，同時進行一趟自省、與自己和解的心靈療癒之旅。