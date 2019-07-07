親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播／反鐵籠公投凱道會師 郭台銘朱立倫喊節制、韓國瑜低調

空運史上最大癱瘓 長榮空服罷工落幕各界這樣看

侯友宜板橋視察 新北最美議員爭取浮洲改善工程

2019-07-07 14:07聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市水利局為保護民眾財產安全，積極更新抽水機組，讓強化大新北地區的防洪能力。新北市長侯友宜今前往視察抽水機組表示，抽水機的維護管理相當重要，希望能在防汛期間或颱風時，讓民眾的生命財產損失減輕到最低，被網友封為新北最美議員戴瑋姍也表示，板橋浮洲逢雨必淹，希望市府更新抽水機組時，也能幫忙地方施作改善工程。

侯友宜視察湳仔溝及塔寮坑抽水站剛更新的抽水機組並表示，這段時間因短暫臨時的強降雨，瞬間雨量能高達89毫米，造成排水不易，須仰賴前端的排水系統順利運作，後端的抽水機組也能夠大量的啟動，才能夠瞬間把水排出去。

由於水利局積極更新抽水機組，並努力維護管理，今年內政部營建署進行汙水下水道考評時，新北市被評為全國第一。侯友宜則表示，新北抽水機組的維護管理拿到全國第一，但還是不夠，因此他與立委柯志恩及戴瑋姍來查看，未來也會到新北各地第一線所有施作的排水工程勘查，希望在防汛期或是碰到短臨時強降雨及颱風來臨的時，能夠讓民眾的生命財產損失減輕到最低。

戴瑋姍趁機向侯友宜陳情，表示板橋浮洲大觀路二段140巷由於地勢低窪，排水系統不良，逢雨必淹，多年無法解決，居民苦不堪言。

戴瑋姍說，浮洲整個地區地勢低窪，早期雨量較少，因此水溝也較淺，近年來短暫豪大雨不斷，浮洲只要下雨每個地方都淹水，尤其大觀路二段140巷情況特別嚴重，因此希望能進行補修工程，但整段巷弄工程需要150萬的經費。

戴瑋姍表示，夏季汛期將至，期盼市府能儘速撥款，並施作改善工程，解決多年淹水老問題，對此，侯友宜表示，民生問題不能拖，並指示水利局、區公所應盡速解決。

新北市長侯友宜今前往視察抽水機組表示，抽水機的維護管理相當重要，議員戴瑋姍（左）...
新北市長侯友宜今前往視察抽水機組表示，抽水機的維護管理相當重要，議員戴瑋姍（左）也表示，板橋浮洲逢雨必淹，希望市府也能幫忙地方施作改善工程。圖／截自戴瑋姍臉書
分享
新北市長侯友宜今前往視察抽水機組表示，抽水機的維護管理相當重要，議員戴瑋姍（圖）...
新北市長侯友宜今前往視察抽水機組表示，抽水機的維護管理相當重要，議員戴瑋姍（圖）也表示，板橋浮洲逢雨必淹，希望市府也能幫忙地方施作改善工程。記者胡瑞玲／攝影
分享

侯友宜戴瑋姍
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

紫藤廬整修 明起到9月底休館

2019-07-07 00:11

來這遛小孩／士林親子館學交安 木質遊具夯

2019-07-07 00:09

恢復65～69歲健保補助 北市府：研議中

2019-07-07 00:02

侯友宜訪瑞芳 戴礦工帽 探礦坑歷史

2019-07-06 23:56

「我做到了」八仙塵爆倖存者黃博煒 重新站起來

2019-07-06 23:44

北市16公有停車場月租調漲 民眾抱怨…

2019-07-06 23:39

新北捷警隊／捷局：初期設小隊 淡水已有分隊

2019-07-06 23:17

雙北環狀線若通車 維安警力更吃緊

2019-07-06 23:08

叫阮第一名／超方便天球儀 輕鬆觀測天文星象

2019-07-06 22:49

迷上動手做 數學師想轉任生科師

2019-07-06 22:26

不管叫新北小卷或基隆鎖管 侯友宜、林右昌共推美味

2019-07-06 19:49

打造瑞芳礦工村 侯友宜：讓大家了解礦業發展歷史

2019-07-06 16:14

6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 15:29

雙溪好花心 白天看劇、夜晚賞蓮

2019-07-06 13:24

八仙事件倖存者黃博煒 截肢後以堅強毅力重新站起來

2019-07-06 11:20

恢復老人健保補助成空？ 王鴻薇要柯文哲踹共

2019-07-06 10:53

本草派對翻轉迪化街印象 「學姐」黃瀞瑩也來體驗

2019-07-06 09:36
看更多

熱門文章

他2年遇2隻山羌 網友爆25年前暖暖還撞見台灣黑熊

2019-07-06 23:29

彰化新測速王半年抓1.1萬件 進帳2千萬

2019-07-06 23:37

台東阿美族莿桐部落辦海祭 意外撿到5公尺長地震魚

2019-07-07 11:08

林國慶公益簽唱加文山伯魚丸湯義賣 280萬捐登革熱防疫

2019-07-06 23:30

6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 15:29

李佳芬名下農舍疑違建拆除中 雲縣府：若屬實依法辦理

2019-07-06 17:26

影／8年級生返鄉創業攤車咖啡 推動減塑理念

2019-07-06 21:47

高雄各警分局 申領車禍初判表全年無休

2019-07-06 20:19

千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 07:51

和平島音樂祭今晚浪漫登場 美樂伴郵輪、夕陽、沙灘

2019-07-06 20:35

獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59

苗栗將公告首批59棵受保護樹木

2019-07-06 23:17

恆春全民大摸彩又來了 數千鎮民烈日下苦等中獎

2019-07-06 16:20

南迴公路新建草埔隧道 工程人員搏命拚來年底通車

2019-07-06 19:51

台中綠柳川「滅川」傳言？ 中市府：政府應保育水資源

2019-07-07 12:16

南迴公路拓寬 12月20日通車

2019-07-06 23:57

勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-06 19:38

免租金 雲林縣第一個青年創業基地開放報名了

2019-07-06 17:53

不管叫新北小卷或基隆鎖管 侯友宜、林右昌共推美味

2019-07-06 19:49

坍塌、湧水… 草埔隧道「搏命」完工

2019-07-07 00:17

建築融綠林 閱書也閱風景

2019-07-06 23:50

200名總年齡逾萬長輩粉墨登場 自己的故事自己表演

2019-07-06 23:16

花蓮智慧公車站牌啟用 5種語言都能通

2019-07-06 17:14

影╱黃偉哲登革熱取消訪日行銷愛文芒果 太太代打展親和力

2019-07-06 18:45

員警假日用心小朋友快樂學習預防犯罪 日本夫婦也說讚

2019-07-06 19:52

大太陽體感溫度飆高42度 桃園公園戲水整天人潮

2019-07-07 12:35

新竹市百貨商場暑假開戰 Hello Kitty也來湊熱鬧

2019-07-07 11:40

推城市閱讀 高市圖服務0到100歲

2019-07-06 23:52

照顧自閉症患者 黎明教養院籌建喜樂園今動土

2019-07-06 19:56

紫藤廬整修 明起到9月底休館

2019-07-07 00:11

新北雙溪荷花季 白天黑夜都可賞蓮

2019-07-06 22:42

三重又見天坑？ 中正北路塌陷 水利局徹夜補救

2019-07-07 11:51

新北土城猴洞生態園區 來看藍鵲、螢火蟲

2019-07-06 22:37

宜蘭童玩節水上開幕秀擠爆人潮創新高 今晚最終場

2019-07-07 11:40

綠批觀光節文宣行政不中立 潘恒旭：業者所為

2019-07-06 23:22

美翻了！璀燦星空藏校園 肉眼就能一睹浩瀚星系

2019-07-07 13:52

大溪警分局 暑假少年漆彈體驗營

2019-07-06 16:27

增設貼心設施 多良站更美了

2019-07-06 23:51

南一中師生35人單車環台 台東高中學生溫暖陪騎一段

2019-07-07 12:16

恢復65～69歲健保補助 北市府：研議中

2019-07-07 00:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top