侯友宜板橋視察 新北最美議員爭取浮洲改善工程

2019-07-07 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市水利局為保護民眾財產安全，積極更新抽水機組，讓強化大新北地區的防洪能力。新北市長侯友宜今前往視察抽水機組表示，抽水機的維護管理相當重要，希望能在防汛期間或颱風時，讓民眾的生命財產損失減輕到最低，被網友封為新北最美議員戴瑋姍也表示，板橋浮洲逢雨必淹，希望市府更新抽水機組時，也能幫忙地方施作改善工程。

侯友宜視察湳仔溝及塔寮坑抽水站剛更新的抽水機組並表示，這段時間因短暫臨時的強降雨，瞬間雨量能高達89毫米，造成排水不易，須仰賴前端的排水系統順利運作，後端的抽水機組也能夠大量的啟動，才能夠瞬間把水排出去。

由於水利局積極更新抽水機組，並努力維護管理，今年內政部營建署進行汙水下水道考評時，新北市被評為全國第一。侯友宜則表示，新北抽水機組的維護管理拿到全國第一，但還是不夠，因此他與立委柯志恩及戴瑋姍來查看，未來也會到新北各地第一線所有施作的排水工程勘查，希望在防汛期或是碰到短臨時強降雨及颱風來臨的時，能夠讓民眾的生命財產損失減輕到最低。

戴瑋姍趁機向侯友宜陳情，表示板橋浮洲大觀路二段140巷由於地勢低窪，排水系統不良，逢雨必淹，多年無法解決，居民苦不堪言。

戴瑋姍說，浮洲整個地區地勢低窪，早期雨量較少，因此水溝也較淺，近年來短暫豪大雨不斷，浮洲只要下雨每個地方都淹水，尤其大觀路二段140巷情況特別嚴重，因此希望能進行補修工程，但整段巷弄工程需要150萬的經費。