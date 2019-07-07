土地公現身深坑老街 「抽籤換好書」300本2小時換光

2019-07-07 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市深坑暑假限定的「豆腐閱讀節」熱烈展開。新北市立圖書館深坑分館主任楊俊生今天打扮成土地公，在深坑老街發送書香籤詩，免費兌換好書與豆腐霜淇淋等深坑特色美食，吸引大批民眾圍觀。楊俊生表示，雖然天氣很熱、滿頭大汗，但看到民眾爭相拿書，就覺得很值得，準備300多本好書，約2小時全數換光。

「豆腐閱讀節」邁向第3年，楊俊生表示，深坑以豆腐聞名，這也是「豆腐閱讀節」名稱的由來，深坑分館為了鼓勵爸媽暑假帶小朋友到深坑閱讀輕旅行、打牙祭，結合深坑老街的美食店家推出活動，只要7月到深坑分館借書或辦證，即可享有在老街美食消費的折價好康。

楊俊生去年挑著扁擔到街上「送書」，今年則是在大熱天打扮成土地公，到老街上發送書香籤詩。他說，「豆腐閱讀節」3年都受到民眾喜愛，土地公是地方的守護神，圖書館則是最貼近民眾生活的終身學習中心，希望透過土地公推薦好書，增添趣味，鼓勵大家參與活動，可吃、可玩、還可以閱讀充電。