親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿拚橫掃樂天 王柏融第三打席內滾出局

是扇不是刀！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇

土地公現身深坑老街 「抽籤換好書」300本2小時換光

2019-07-07 13:37聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市深坑暑假限定的「豆腐閱讀節」熱烈展開。新北市立圖書館深坑分館主任楊俊生今天打扮成土地公，在深坑老街發送書香籤詩，免費兌換好書與豆腐霜淇淋等深坑特色美食，吸引大批民眾圍觀。楊俊生表示，雖然天氣很熱、滿頭大汗，但看到民眾爭相拿書，就覺得很值得，準備300多本好書，約2小時全數換光。

「豆腐閱讀節」邁向第3年，楊俊生表示，深坑以豆腐聞名，這也是「豆腐閱讀節」名稱的由來，深坑分館為了鼓勵爸媽暑假帶小朋友到深坑閱讀輕旅行、打牙祭，結合深坑老街的美食店家推出活動，只要7月到深坑分館借書或辦證，即可享有在老街美食消費的折價好康。

楊俊生去年挑著扁擔到街上「送書」，今年則是在大熱天打扮成土地公，到老街上發送書香籤詩。他說，「豆腐閱讀節」3年都受到民眾喜愛，土地公是地方的守護神，圖書館則是最貼近民眾生活的終身學習中心，希望透過土地公推薦好書，增添趣味，鼓勵大家參與活動，可吃、可玩、還可以閱讀充電。

新北市立圖書館深坑分館表示，今年「豆腐閱讀節」活動即日起至7月底止，只要到深坑分館借滿5本書或辦借閱證，便可獲得深坑老街美食消費抵用券一張，享有消費100元折抵20元的優惠，8月3日還有「豆腐DIY」鮮體驗活動，體驗手做豆腐的樂趣。

今年「豆腐閱讀節」活動即日起至7月底止，民眾參與活動可吃、可玩、還可以閱讀充電。...
今年「豆腐閱讀節」活動即日起至7月底止，民眾參與活動可吃、可玩、還可以閱讀充電。圖／新北市立圖書館提供
分享
新北市立圖書館深坑分館主任楊俊生今天打扮成土地公，在深坑老街發送書香籤詩，吸引民...
新北市立圖書館深坑分館主任楊俊生今天打扮成土地公，在深坑老街發送書香籤詩，吸引民眾圍觀。圖／新北市立圖書館提供
分享
新北市立圖書館深坑分館主任楊俊生在深坑老街發送書香籤詩，上面都是勵志小語，鼓勵民...
新北市立圖書館深坑分館主任楊俊生在深坑老街發送書香籤詩，上面都是勵志小語，鼓勵民眾閱讀。圖／新北市立圖書館提供
分享

深坑老街
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

紫藤廬整修 明起到9月底休館

2019-07-07 00:11

來這遛小孩／士林親子館學交安 木質遊具夯

2019-07-07 00:09

恢復65～69歲健保補助 北市府：研議中

2019-07-07 00:02

侯友宜訪瑞芳 戴礦工帽 探礦坑歷史

2019-07-06 23:56

「我做到了」八仙塵爆倖存者黃博煒 重新站起來

2019-07-06 23:44

北市16公有停車場月租調漲 民眾抱怨…

2019-07-06 23:39

新北捷警隊／捷局：初期設小隊 淡水已有分隊

2019-07-06 23:17

雙北環狀線若通車 維安警力更吃緊

2019-07-06 23:08

熱門文章

名下農舍遭質疑違建 李佳芬回應了

2019-07-06 15:05

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top