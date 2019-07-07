新北漁人舞台月底邀民眾享受搖滾 感受一日遊程

2019-07-07 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北淡水漁人舞台年年規畫音樂活動，從視覺、聽覺、味覺打造展演內容，今串連貢寮國際海洋音樂祭共創「2019新北市河海音樂季」，另有場域裝置與一日遊程，希望能讓更多旅客暢遊淡水小鎮，欣賞充滿台灣在地風味的音樂小旅行。

「貢寮國際海洋音樂祭」海洋獨立音樂大賞初賽將於本月27下午3點登場，地點就選在淡水漁人舞台，從上百組樂團中脫穎而出的海祭年度30強爭奪決賽入場券，還邀請入圍第30屆金曲獎最佳演唱組合獎的Vast & Hazy、最佳樂團獎的南瓜妮歌迷俱樂部等等，從本月27日起每周六日，淡水夕照下接力開唱。

倍受樂歌迷關注的主題展演「漁人舞台重金屬之夜」是夏日淡水小鎮最具噱頭的音樂表演，今年加碼打造「搖滾嗨歌練團室」由前知名音樂主編趙竹涵擔任主持人，率領各行各業愛樂者、樂手報隊參加嗨歌挑戰樂團，和現場觀眾一起挑戰知名電影裡的重金屬搖滾主題歌單。

漁人舞台附近的漁人碼頭、情人橋、情人塔等知名景點也不可錯過，到淡水必吃阿給、魚丸湯，遊客可參考觀旅局提供的一日遊路線，留下難忘的淡水夏日回憶。

搭捷運到淡水先漫步老街，在河邊愜意喝咖啡吃早餐，沿河岸探訪日式風情「多田榮吉故居」及小白宮，再逛逛隨便拍都美的真理大學建築，午間稍作休息，品嘗淡水美食，接著到紅毛城園區、牧師樓、滬尾礮台、雲門劇場，從老街逛到漁人舞台，等著大家謀殺相機記憶卡容量。

淡水近來熱門的打卡新亮點「淡海輕軌」幾米藝術鐵道，最大亮點就是每個車站都有幾米裝置藝術，共13組。其中的V09「濱海沙崙」站出站可遇見幾米的小女孩大松鼠作品，離漁人碼頭最近，可搭紅23公車前往，輕軌轉乘公車可享半價。