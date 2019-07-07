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確保防汛安全 侯友宜盼強化新板、土城防洪能力

2019-07-07 13:11聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

近年來抽水站機組日漸老舊，但防汛風險隨著時間逐漸增高，為了維護民眾生命財產安全，新北市水梨局自2016年起進行塔寮坑、湳仔溝、土城、華江及江子翠等5座抽水站共計17組抽水機組更新，新北市長侯友宜今也前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，期許能更加強化新莊、板橋及土城地區的防洪能力。

水利局自2016年開始施作塔寮坑、湳仔溝、土城、華江及江子翠等5座抽水站，共計17組抽水機組更新，現皆已完工且測試正常，可投入防汛作業。目前新北市有82座抽水站，共有335台抽水機組，目前機組及相關設備都能正常運作，但部分抽水機組，從建置運轉迄今已超過20年，提升設備的效率及可靠度有其必要性，因此，水利局委託專業技師評估機組效能，並依評估結果，在有限經費下，逐年辦理機組更新作業。

水利局表示，2019年6月爭取到前瞻基礎建設計畫第二期經費補助，總計2.25億元，其中，中央補助1.575億元，預計將繼續進行湳仔溝站4組及土城站3組抽水機組更新，更新後，這2站抽水機組將全數更新完畢，並可強化板橋及土城地區的排水能力。

而永和抽水站還有2組抽水機組正在更新，預計7月底裝機，8月底可發揮抽水功能，預計明年1月前完工，另外，侯友宜也特別抽查抽水站每日維護保養相關紀錄表等相關報表，確保抽水站落實執行維護保養工作，侯友宜也指示，請水利局落實操作保養SOP及積極爭取中央經費補助辦理機組更新，以強化抽水站防汛能力。

新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，期許能更加強化新莊...
新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，期許能更加強化新莊、板橋及土城地區的防洪能力。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，並抽查抽水站每日維...
新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，並抽查抽水站每日維護保養相關紀錄表等相關報表，確保抽水站落實執行維護保養工作。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，期許能更加強化新莊...
新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，期許能更加強化新莊、板橋及土城地區的防洪能力。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，期許能更加強化新莊、板橋及土城地區的防洪能力。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，期許能更加強化新莊、板橋及土城地區的防洪能力。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今前往湳仔溝及塔寮坑抽水站視察剛更新的抽水機組，並抽查抽水站每日維護保養相關紀錄表等相關報表，確保抽水站落實執行維護保養工作。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜
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