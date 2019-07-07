三重又見天坑？ 中正北路塌陷 水利局徹夜補救

2019-07-07 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市三重區中正北路193巷昨驚傳路面下陷，新北市水利局接獲通報後，隨即檢視周邊所屬汙水下水道管線狀況，並進行灌漿作業以穩定現場，同時觀察有無持續下陷情況，新北市長侯友宜今早也前往勘察，指示水利局儘速依計畫改善現場，同時要求環保局徹底清查上游端事業廢水排放情形，如有偷排情形絕不寬貸。

上個月15日三重區頂崁街210巷驚現天坑，這個月6日下午水利局又接獲區公所通報，於三重區中正北路193巷出現路面輕微下陷情況，，立即派員前往下陷現場周邊進行汙水管線ＴＶ檢視，初步檢視結果發現，有外部水滲入及挾砂情形，因此先封鎖現場並進行緊急應變措施。

由於下陷處有持續擴大的情況，截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺，深約3公尺的大洞，為避免持續崩塌，水利局調派挖土機開挖保護外露之民生管線，並進行低強度混凝土（CLSM）灌漿來穩定地盤，避免災害持續擴大，今凌晨約0時30分開始灌漿，凌晨1時完成第1層混凝土灌漿。