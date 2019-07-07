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三重又見天坑？ 中正北路塌陷 水利局徹夜補救

2019-07-07 11:51聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市三重區中正北路193巷昨驚傳路面下陷，新北市水利局接獲通報後，隨即檢視周邊所屬汙水下水道管線狀況，並進行灌漿作業以穩定現場，同時觀察有無持續下陷情況，新北市長侯友宜今早也前往勘察，指示水利局儘速依計畫改善現場，同時要求環保局徹底清查上游端事業廢水排放情形，如有偷排情形絕不寬貸。

上個月15日三重區頂崁街210巷驚現天坑，這個月6日下午水利局又接獲區公所通報，於三重區中正北路193巷出現路面輕微下陷情況，，立即派員前往下陷現場周邊進行汙水管線ＴＶ檢視，初步檢視結果發現，有外部水滲入及挾砂情形，因此先封鎖現場並進行緊急應變措施。

由於下陷處有持續擴大的情況，截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺，深約3公尺的大洞，為避免持續崩塌，水利局調派挖土機開挖保護外露之民生管線，並進行低強度混凝土（CLSM）灌漿來穩定地盤，避免災害持續擴大，今凌晨約0時30分開始灌漿，凌晨1時完成第1層混凝土灌漿。

侯友宜也親自到場勘查了解情況，水利局說明，今下午將針對路面下陷周邊進行地盤改良，邀集相關管線單位確認周邊民生管線是否安全無虞，由於目前汙水管線有滲水、滲砂的情形，因此已先行封堵，避免有持續滲漏的情形，後續將在地質改良後，做進一步的檢視及評估，目前先以繞流方式應變，確保汙水下水道能通暢排泄。

三重區中正北路193巷路面下陷處截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺...
三重區中正北路193巷路面下陷處截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺，深約3公尺的大洞，為避免持續崩塌，水利局調派挖土機開挖保護外露之民生管線，並進行低強度混凝土灌漿來穩定地盤。記者胡瑞玲／攝影
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三重區中正北路193巷路面下陷處截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺...
三重區中正北路193巷路面下陷處截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺，深約3公尺的大洞，為避免持續崩塌，水利局調派挖土機開挖保護外露之民生管線，並進行低強度混凝土灌漿來穩定地盤。記者胡瑞玲／攝影
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新北市三重區中正北路193巷昨驚傳路面下陷，新北市水利局接獲通報後，隨即檢視周邊...
新北市三重區中正北路193巷昨驚傳路面下陷，新北市水利局接獲通報後，隨即檢視周邊所屬污水下水道管線狀況，並進行灌漿作業以穩定現場，同時觀察有無持續下陷情況，新北市長侯友宜今早也前往勘察。記者胡瑞玲／攝影
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三重區中正北路193巷路面下陷處截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺...
三重區中正北路193巷路面下陷處截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺，深約3公尺的大洞，為避免持續崩塌，水利局調派挖土機開挖保護外露之民生管線，並進行低強度混凝土灌漿來穩定地盤。記者胡瑞玲／攝影
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三重區中正北路193巷路面下陷處截至6日晚間10時已擴大為約長3公尺，寬約2公尺，深約3公尺的大洞，為避免持續崩塌，水利局調派挖土機開挖保護外露之民生管線，並進行低強度混凝土灌漿來穩定地盤。記者胡瑞玲／攝影
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