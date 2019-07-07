北捷首支動畫形象片上線 微電影劇本徵件獎10萬

2019-07-07 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運總搭乘人次3月底破百億，形象影片今年首次以手繪動畫呈現，名為「+1」的動畫片中，收錄捷運車站中的各類聲音、5個代表不同族群和主題的小故事，勾起「捷客」們的回憶；北捷公司表示，北捷微電影劇本徵件比賽今年以be with you為主題，收件截止日期為8月16日下午5點，首獎可獲10萬元。

北捷破百億人次，強調百億是由一個個捷運旅客累積而成，每一個搭乘人次，就是這城市一個故事；「+1」動畫形象影片，即日起在捷運各車站月台電視及閘門電視播放，當中5個小故事分別為「捷運－垂直城市」、「小朋友－奇幻冒險」、「高中生－友情回憶」、「乘客－日常群像」、「乘客和捷運同仁－跨年倒數」，串連成精采的捷運縮影。

北捷表示，影片每個鏡頭的細節，有很多台北與捷運的共同記憶，例如世大運捷運彩繪列車、跨年夜賣力引導的捷運員工，還有從捷運車廂望去的台北街頭汽機車陣、摩天輪等，就像是隨處安排的彩蛋；此外，動畫每秒直逼10到12格，總計約3000格畫面，讓影片更生動流暢，運鏡手法也多變。

「啾啾啾啾、啾啾啾啾」鳥鳴式的關門警示音，是捷運旅客非常熟悉的旋律，「+1」的配樂與音效也請到世大運配樂團隊，採集捷運站中車站廣播、列車關門警示音，以及電聯車運行等各種的聲音，勾起眾人記憶。