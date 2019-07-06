侯友宜訪瑞芳 戴礦工帽 探礦坑歷史

2019-07-06 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北報導



新北市長侯友宜（中）昨天到瑞三礦坑參訪，還戴上礦工帽。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

新北市瑞芳區早期是煤礦主要生產地，但在礦業沒落後，民眾對於瑞芳猴硐的印象只剩下貓，退休的老礦工們將私人收集的煤礦產業文物在瑞三煤礦本坑展示，新北市長侯友宜昨天前往參訪，在解說員與礦坑老廠長的帶領下，了解礦坑過去的歷史，侯友宜說：「這些東西可以完整保留下來，非常不容易。」

老礦工們也希望市府尋找適合地點成立礦工紀念館，讓民眾更加了解過去的歷史。七十六歲的礦長周朝南說，煤炭是台灣早期唯一能源，但在台灣的記憶卻逐漸消失中，自己當了一輩子的礦工，從十六歲就開始收集這些採礦相關工具，如果沒有將這些呈現出來，這段歷史會被社會遺忘。

周朝南與五、六位退休老礦工，以國民年金合資租下礦坑旁的小空間布置成展場，希望讓礦工歷史繼續傳承下去。侯友宜昨天造訪，觸摸煤炭還試戴挖礦用的安全帽，對老礦工積極保存礦業工具，也讚嘆相當不容易。

侯友宜說，瑞三礦坑是礦業歷史上很重要的文化資產，雖然現在已封閉，但它記載著礦工的辛酸史，老礦長當年的工具、冊子等文史資料，都非常珍貴，藉由政府與民間團體合作，將原有的文化歷史資產恢復，讓後人追憶礦業的發展。

新北市政府表示，會先將當時礦業的歷史資料數位化保存，讓後代能繼續看到這些具歷史價值的礦業文物，未來會結合猴硐觀光，帶動瑞芳礦業觀光發展，讓猴硐不是只有賞貓，還可深入了解礦工們的故事，一起豐富瑞芳。