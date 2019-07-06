叫阮第一名／超方便天球儀 輕鬆觀測天文星象

2019-07-06 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北泛宇科技製作一款可輕鬆觀測天文星象的天球儀，只要調整好日期時間、緯度，並對準方位，就可以了解相對應的星象位置。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北泛宇科技「FUNSKY」製作可輕鬆觀測天文星象的天球儀，只要調整日期時間、緯度並對準方位，就可以用雷射筆指出相對應的星象位置。

這項發明獲2017年台北國際發明展金牌及7國專利，目前正與師大育成中心合作，未來希望進入正規課堂。

泛宇科技公司負責人林彥光從交大電機系畢業，回憶在新竹教育大學念研究所時，教授希望集思廣益，改善8成國小教師認為天文師培最難的問題。他們耗費近2年時間研發、製作天球儀，成品頗受肯定，意外讓他踏上天文教育之路。 新北泛宇科技製作一款超方便的天球儀，可輕鬆觀測天文星象。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

林彥光說，一般學看星象是在星座盤上，現在也可利用手機App用AR（擴增實境）觀星，不過都是在小塊「平面」上，總是教一次、忘一次，不利學習。

市售天球儀須想像或用軟體概略找出太陽位置，以便定出相對方位；FUNSKY天球儀直接透過日期時間、緯度，並確認指北方位，就能精準地看出來。

林彥光說，日期線是因為地球公轉、時間線是地球自轉，只要確定好日期時間，就可找到正確太陽方位。研發時團隊耗費大量精力，就是要讓日期、時間精準對應太陽位置。

林彥光說，FUNSKY天球儀也可準確找到出生時的上升星座及下降星座，意外獲得占星師關注。