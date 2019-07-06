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迷上動手做 數學師想轉任生科師

2019-07-06 22:26聯合報 記者魏翊庭／新北報導

新北市青山國中小數學教師黃家成（後排中紅衣者）對生科玩出興趣，開發智慧農園，受邀...
新北市青山國中小數學教師黃家成（後排中紅衣者）對生科玩出興趣，開發智慧農園，受邀到外縣市分享，和學生打成一片。 圖／黃家成提供
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新北市青山國中小數學教師黃家成擔任教師已11年，2年前跟著學生以簡單程式和零件動手組裝機器人，玩出興趣，後來自學微電路板Arduino，去年開始上教育部第二專長資訊科技學分班，未來想轉任生活科技教師。

青山國中小與宏碁電腦合作，學生到公司學習專題課程，黃家成也以指導教師身分參加，雖非本科專業，一開始只能陪著學生摸索，一起找馬達、齒輪等材料，搭配圖像式程式做出機器人。有學生想做智能雨棚，他利用下班時間陪學生做，感覺專題可培養學生系統思考能力。

新北市青山國中小數學教師黃家成，機緣巧合對生科玩出興趣，未來想轉任生活科技教師。...
新北市青山國中小數學教師黃家成，機緣巧合對生科玩出興趣，未來想轉任生活科技教師。 圖／黃家成提供
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這些經驗讓黃家成發覺很喜歡動手做的感覺，而且不滿足圖像式程式操作，開始在網路上自學Arduino。台大土木系畢業的他，以前要用程式計算水流量，對程式稍微有概念，但「學越多，越覺得自己太弱」，常常腦袋停不下來，還逛3C商場培養對零件敏感度。

去年學校配課讓黃家成擔任1年生科老師，受學校託付開發智慧農園結合食農教育課程，經過數月研發，做出菜園缺水會發出警示聲響功能，如今每班後陽台都有1套，他也受邀到東台灣分享。

黃家成說，生科課即使努力備課，教到一半還是常發現新問題，上課進度壓力非常大，往往回家就埋頭想辦法解決，常忙到凌晨，隔天還要照常上課，但只要能解決問題，他都感到非常快樂。

食農教育教育部機器人宏碁台大
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