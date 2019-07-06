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和平島音樂祭今晚浪漫登場 美樂伴郵輪、夕陽、沙灘

2019-07-06 20:35聯合報 記者游明煌╱即時報導

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處舉辦的「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場，音樂會卡司找來金曲獎最佳原住民歌手桑布依來詮釋古老的聲音，加上廖文強、都市零件派對、夕慕水等歌手接力上陣，樂聲伴著和平島公園內巧奪天工的地貌、夕陽海景、郵輪出港畫面，許多民眾扶老攜幼坐在沙灘上，盡情享受浪漫的夏夜。

市長林右昌與立委蔡適應等人都應邀出席，林右昌說，市府一直在營造海洋生活風情，和平島交給北觀處之後，市府一直與北觀處密切合作，希望為國人營造新的生活方式，繼上週的「沖繩生活祭」，這週再推出「大地音樂祭」，要讓所有民眾在夏天夜晚享受最棒的海洋風情，希望帶給大家一種新的生活享受及品味。

北觀處表示，今年是小鎮漫遊年，基隆中正區為40經典小鎮之一，包含和平島公園、正濱漁港、潮境公園、國立海洋科技博物館、望幽谷等人氣景點，去年8月和平島公園盛大開幕，讓國內外旅客對這處鬼斧神工的世界祕境留下深刻印象。

今年「和平島大地音樂祭」便以「世界的祕境，古老的聲音」為主題，搭配「2019寶島仲夏節」清涼下海及吃冰主軸特色，選在和平島公園沙灘區，以「ice ice你」仲夏主題曲的千人跳吃冰舞開場，現場品嘗全台12大冰品之一的基隆北海岸石花凍，為炎熱的暑假帶來基隆獨有的清涼仲夏之夜。

音樂會卡司找來金曲獎最佳原住民歌手桑布依來詮釋古老的聲音，加上廖文強、都市零件派對、夕慕水等歌手接力上陣，樂聲伴著和平島公園內巧奪天工的地貌、夕陽海景、郵輪出港畫面，許多民眾扶老攜幼坐在沙灘上，盡情放鬆一夏。

「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
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「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
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「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
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「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
「和平島大地音樂祭」，今晚在和平島公園熱鬧登場。圖／基隆市政府提供
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和平島基隆沙灘
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