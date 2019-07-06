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不管叫新北小卷或基隆鎖管 侯友宜、林右昌共推美味

2019-07-06 19:49聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市長侯友宜今天到基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，共同參與鎖管小學堂隨堂測驗，並在餐桌上一起共煮漁夫鍋，為的就是共同行銷來自同一個漁場的小卷，不論是以新北小卷或是基隆鎖管，兩市長都表達一起合作共同保育、推銷美味。

到底小卷跟鎖管是否為同一種魚種？侯友宜受基隆市政府邀請並參加頭足類小學堂活動，驚呼頭足類家庭成員真的有複雜。基隆與新北皆為台灣東北角臨海縣市，海產豐富有共通性。

侯友宜表示，小學堂教得很詳盡，新北「小卷」與基隆「鎖管」其實是同一種生物，而「小卷」、「中卷」及「透抽」都是同一種，只是大小不同，而魷魚、花枝、軟絲都是小卷的親戚，非常有趣，但不管如何，新北小卷與基隆鎖管都是來自同一個漁場捕撈的一家人，新北與基隆共同行銷小卷更能相輔相乘，品牌共存共榮。

今天侯友宜與林右昌分別使用所屬縣市代表性漁產，烹煮屬於自家的漁夫鍋料理，雖然兩位市長使用的材料不一樣，口味上有些微不同，但是滿滿新鮮現撈來自東北角漁場海味就使整個漁夫鍋瞬間升華不少，美味都融入在這兩鍋裡。林右昌說，漁夫鍋有各種基隆美味料理，除了蝦子還有螃蟹，裡面的料理很膨派。

侯友宜表示，基隆鎖管季已經舉辦15年之久，林市長及基隆市府團隊一直做得很好，很多地方值得新北借鏡。新北市也將在7月份舉辦深澳夏日親子遊及海洋教育闖關活動，7月6日至7月28日止每周六日下午2點到6點半，於深情海岸餐廳旁廣場有30米超長氣墊海水溜滑梯，跟可愛海盜船。

另外7月13日起同時段還有各式各樣海洋知識闖關活動，讓小朋友瞭解分辨新北特產小卷等海洋生物，闖關成功還有獎品。

新北市長侯友宜今天到基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，共推海鮮美味。圖／新北市政府...
新北市長侯友宜今天到基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，共推海鮮美味。圖／新北市政府農業局提供
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新北市長侯友宜今天到基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，共推海鮮美味。圖／新北市政府...
新北市長侯友宜今天到基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，共推海鮮美味。圖／新北市政府農業局提供
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新北市長侯友宜今天到基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，共推海鮮美味。圖／新北市政府...
新北市長侯友宜今天到基隆正濱漁港拜訪基隆市長林右昌，共推海鮮美味。圖／新北市政府農業局提供
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基隆侯友宜
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